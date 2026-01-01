Izvieto Sure ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta personīgo finanšu lietotne tīrās vērtības, kontu, darījumu un ieguldījumu izsekošanai ar pilnīgām datu īpašumtiesībām.
Izvēlies Sure VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Sure
Sure ir kopienas uzturēta atvērtā koda personīgo finanšu un bagātības pārvaldības lietojumprogramma, kas paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas pilnīgu kontroli pār saviem finanšu datiem. Tā izseko kontus bankās, investīcijās un aizdevumos, reģistrē un kategorizē darījumus, uzrauga neto vērtību laika gaitā un atbalsta vairāku lietotāju mājsaimniecības — viss tiek glabāts PostgreSQL datubāzē tavā paša infrastruktūrā.
Atšķirībā no mitinātiem finanšu rīkiem, Sure darbojas pilnībā tavā serverī bez SaaS abonementa, bez trešo pušu datu koplietošanas un bez pakalpojuma pārtraukšanas riska. Papildu OpenAI integrācija pievieno ar AI darbinātu darījumu kategorizāciju un dabiskās valodas finanšu vaicājumus. Fona Sidekiq darbinieks apstrādā ieplānotās importēšanas un paziņojumus, kamēr galvenā lietotne nodrošina interaktīvo informācijas paneli.
Sure galvenās iespējas
Neto vērtības informācijas panelis
Apkopot visus kontu atlikumus vienā neto vērtības skatā, kas atjauninās, reģistrējot darījumus, sniedzot skaidru priekšstatu par kopējo finansiālo stāvokli.
Konta pārvaldība
Sekojiet līdzi norēķinu, krājkontu, kredītkaršu, aizdevumu un ieguldījumu kontiem no vienas saskarnes ar pilnu darījumu vēsturi katram.
Darījumu kategorizācija
Importēt, organizēt un kategorizēt darījumus ar uz noteikumiem balstītu automatizāciju un manuālām korekcijām, lai veidotu precīzas tēriņu atskaites.
Investīciju portfeļa uzskaite
Uzraugi akciju turējumus un portfeļa veiktspēju ar tiešraides cenu datiem, kas iegūti no Yahoo Finance vai Twelve Data pēc konfigurējama grafika.
MI Finanšu asistents
Izvēles OpenAI integrācija nodrošina dabiskās valodas vaicājumus par tēriņu paradumiem un automatizētu importēto darījumu kategorizēšanu.
Daudzlietotāju mājsaimniecības
Uzaicini mājsaimniecības locekļus ar saviem kontiem, vienlaikus koplietojot budžetus un finanšu mērķus vienā un tajā pašā pašu mitinātajā instancē.
Kāpēc izmantot Sure pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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