Izvietot Penpot ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda UI/UX dizaina un prototipēšanas platforma, veidota uz tīmekļa standartiem dizaineriem un izstrādātājiem.
Izvēlies Penpot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Penpot
Penpot ir pirmā atvērtā koda dizaina un prototipēšanas platforma, kas īpaši izveidota starpdomēnu sadarbībai starp dizaineriem un izstrādātājiem. Atšķirībā no patentētām alternatīvām, kas iesprosto komandas abonēšanas modeļos un slēgtās ekosistēmās, Penpot ir veidots uz atvērtiem tīmekļa standartiem, izvada vietējo SVG un ģenerē CSS gatavu kodu, ko izstrādātāji var tieši izmantot savos projektos.
Pašmitināšana Penpot uz tava paša VPS saglabā visus dizaina failus, klientu darbus un intelektuālo īpašumu tikai uz taviem serveriem — bez maksas par katru vietu, bez piegādātāja piesaistes un ar pilnīgu kontroli pār tavu dizaina infrastruktūru un datiem.
Penpot galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
Vairāki dizaineri var strādāt pie viena un tā paša faila vienlaicīgi ar kursora klātbūtni, iekšējiem komentāriem un tiešraides atjauninājumiem.
Dabiskā SVG izvade
Katrs dizains tiek eksportēts uz standarta SVG ar CSS īpašībām, ko izstrādātāji var tieši kopēt kodā, novēršot minējumus nodošanas procesā.
Komponentu sistēma
Veido mērogojamas dizaina sistēmas ar atkārtoti izmantojamiem komponentiem, variantiem, ligzdotām ignorēšanām un koplietojamām bibliotēkām visos projektos.
Interaktīvā prototipēšana
Izveido klikšķināmus prototipus ar pārejām, pārklājumiem un ritināšanas funkcijām, lai testētu un apstiprinātu lietotāju plūsmas pirms izstrādes.
Izstrādātāja nodošana
Pārbaudes panelis atklāj CSS vērtības, izmērus un resursus, lai izstrādātāji iegūtu precīzas specifikācijas bez nepieciešamības piekļūt dizaina rīkiem.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Penpot ar JavaScript spraudņu API, lai veidotu pielāgotas darbplūsmas un integrētu ar tavu esošo dizaina rīku ķēdi.
Kāpēc izmantot Penpot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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