Izvietot OCS Inventory NG ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības serveris, kas izseko aparatūru, programmatūru un izvieto pakotnes visā tavā parkā.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ir bezmaksas, atvērtā koda aktīvu pārvaldības un programmatūras izvietošanas risinājums, kas ir pilnveidots kopš 2001. gada. Vieglie aģenti, kas instalēti Windows, Linux, macOS, Android un IBM AIX galapunktos, ziņo par detalizētiem aparatūras un programmatūras krājumiem atpakaļ uz centrālo serveri, savukārt SNMP skenēšana un IP atklāšana paplašina redzamību printeriem, komutatoriem, maršrutētājiem un citām ierīcēm bez aģentiem.
Pašmitināšana OCS Inventory uz tava VPS saglabā katru ierīces pirkstu nospiedumu, licences ierakstu un izvietoto pakotni tavā kontrolē. Komplektā iekļautā tīmekļa konsole, MySQL datubāze un REST API ir tās pašas komponentes, ko izmanto uzņēmumi, kas pārvalda IT aktīvus vairāk nekā 100 000 ierīču apjomā, bez maksas par katru aktīvu un bez trešo pušu SaaS atkarības.
OCS Inventory NG galvenās iespējas
Aparatūras un programmatūras uzskaite
Vieglie aģenti apkopo detalizētus CPU, atmiņas, krātuves, perifērijas un instalētās programmatūras datus no Windows, Linux, macOS, Android un AIX galapunktiem.
Pakotnes izvietošana
Nosūti skriptus, instalētājus un konfigurācijas pakotnes aģentiem, izmantojot HTTPS, ar joslas platuma kontroli, kas pielāgojas vairāk nekā 100 000 ierīču flotēm.
SNMP un tīkla atklāšana
Skenēt apakštīklus un vaicāt SNMP ierīces, lai inventarizētu printerus, komutatorus, maršrutētājus un citu aprīkojumu, kas nevar palaist aģentu.
Licences atbilstības pārskati
Izseko instalētās lietojumprogrammas visā tavā vidē un veido programmatūras mērīšanas atskaites, lai pārbaudītu licences lietojumu un atjaunošanu.
REST API un integrācijas
Iebūvēts REST API un GLPI sinhronizācijas spraudnis ievada aktīvu datus biļešu sistēmās, CMDB un drošības rīkos.
Tīmekļa konsole ar RBAC
Pārlūkprogrammas konsole ar uz lomām balstītu piekļuves kontroli, LDAP un CAS autentifikāciju, un pielāgojamiem informācijas paneļiem operatoriem un auditoriem.
Kāpēc izmantot OCS Inventory NG pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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