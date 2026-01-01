Izvietot REDAXO ar viena klikšķa instalāciju.
Elastīga atvērtā koda PHP CMS, kas dod izstrādātājiem pilnīgu kontroli pār mājaslapas izvades kodu gan vienkāršām vietnēm, gan sarežģītiem portāliem.
Izvēlies REDAXO VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar REDAXO
REDAXO ir atvērtā koda PHP satura pārvaldības sistēma, kas izstrādāta kopš 2004. gada un nodrošina izstrādātājiem pilnīgu kontroli pār mājaslapas izvadi. Atšķirībā no striktām CMS, kas uzspiež fiksētu HTML struktūru, REDAXO ļauj tev izveidot pielāgotus moduļus, kas precīzi nosaka, kā saturs tiek ievadīts un atveidots — no minimālām galvenajām lapām līdz lieliem daudzvalodu portāliem.
Pašhostējot REDAXO savā VPS, nozīmē, ka tev pieder tavs saturs, dati un pielāgojumi bez platformas maksām vai piegādātāja ierobežojumiem. Šī veidne savieno REDAXO ar MariaDB 10.11 un automātiski instalē CMS pirmajā startēšanas reizē, lai tu varētu pieteikties administratora panelī un nekavējoties sākt veidot.
REDAXO galvenās iespējas
Pielāgoti satura moduļi
Veido atkārtoti izmantojamus satura moduļus, kas precīzi kontrolē, kā redaktori ievada datus un kā šie dati tiek atveidoti HTML — bez ietvara piesaistes.
Pilnīga izvades kontrole
REDAXO neuzliek nekādus strukturālus ierobežojumus tavai iezīmēšanai, ļaujot izstrādātājiem radīt tīru, semantisku HTML, kas pielāgots katram projektam.
Vairāku valodu atbalsts
Pārvaldi saturu vairākās valodās ar iebūvētu clang atbalstu, padarot REDAXO dabiski piemērotu starptautiskām un reģionālām mājaslapām.
Papildinājumu ekosistēma
Paplašini REDAXO, izmantojot bagātīgu kopienas papildinājumu ekosistēmu, kas aptver mediju pārvaldību, SEO, formas, autentifikāciju un daudz ko citu.
Elastīga veidņu sistēma
Definējiet atkārtoti izmantojamas lapu veidnes un izkārtojumus PHP, dodot frontenda izstrādātājiem brīvību strukturēt projektus pēc saviem ieskatiem.
Kāpēc izmantot REDAXO pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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