Instalēt Bazarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automātisks subtitru pārvaldības pavadonis priekš Sonarr un Radarr, kas lejupielādē un atjaunina subtitrus visā tavā mediju bibliotēkā.
Izvēlies Bazarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bazarr
Bazarr ir pavadošā lietojumprogramma Sonarr un Radarr, kas automatizē visu subtitru darbplūsmu tavai mediju bibliotēkai. Tā uzrauga tavu bibliotēku jaunam saturam un automātiski meklē, lejupielādē un organizē subtitrus tavās vēlamajās valodās no vairāk nekā 20 pakalpojumu sniedzējiem, tostarp OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed un Podnapisi. Kad kļūst pieejamas labākas subtitru versijas, Bazarr tās automātiski atjaunina — manuāla meklēšana nav nepieciešama.
Bazarr palaišana uz īpaša VPS nodrošina tam konsekventu darbības laiku un uzticamu publisko IP adresi, kas nepieciešama nepārtrauktai piekļuvei pakalpojumu sniedzējiem — mājas tīklus ar dinamiskām IP adresēm laika gaitā var bloķēt subtitru pakalpojumu sniedzēji. Apvienojumā ar subtitru sinhronizācijas rīkiem, kas novērš laika neatbilstības, un atbalstu dzirdes traucējumiem paredzētajām SDH celiņiem, Bazarr nodrošina pilnīgu subtitru pārklājumu katram mediju vienumam tavā bibliotēkā.
Bazarr galvenās iespējas
Sonarr un Radarr integrācija
Bazarr savienojas tieši ar tavu esošo arr iestatījumu un automātiski ielādē subtitrus katrai filmai vai sērijai, tiklīdz tā tiek pievienota tavai bibliotēkai.
20+ subtitru nodrošinātāji
Meklē OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi un daudzos citos vienlaicīgi, lai maksimāli palielinātu iespēju atrast precīzus subtitrus tavā valodā.
Automātiski kvalitātes uzlabojumi
Kad tiek izlaista labāka subtitru versija saturam, kas jau ir tavā bibliotēkā, Bazarr automātiski aizstāj esošo failu bez jebkādas manuālas iejaukšanās.
Subtitru sinhronizācija
Iebūvētie sinhronizācijas rīki pielāgo subtitru laiku, lai tas atbilstu audio celiņiem, novēršot visbiežāko iemeslu, kāpēc subtitri šķiet nesinhroni, pat ja tie ir lejupielādēti no uzticamiem avotiem.
Atbalsts dzirdes traucējumiem
Dod priekšroku SDH vai CC celiņiem pieejamībai — Bazarr var noteikt prioritāti vājdzirdīgo subtitriem visos pakalpojumu sniedzējos katram vienumam tavā bibliotēkā.
Kāpēc izmantot Bazarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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