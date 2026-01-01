Bazarr ar atlaidi līdz 69%

Instalēt Bazarr ar viena klikšķa instalāciju.

Automātisks subtitru pārvaldības pavadonis priekš Sonarr un Radarr, kas lejupielādē un atjaunina subtitrus visā tavā mediju bibliotēkā.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Instalēt Bazarr ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Bazarr VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Bazarr

Bazarr ir pavadošā lietojumprogramma Sonarr un Radarr, kas automatizē visu subtitru darbplūsmu tavai mediju bibliotēkai. Tā uzrauga tavu bibliotēku jaunam saturam un automātiski meklē, lejupielādē un organizē subtitrus tavās vēlamajās valodās no vairāk nekā 20 pakalpojumu sniedzējiem, tostarp OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed un Podnapisi. Kad kļūst pieejamas labākas subtitru versijas, Bazarr tās automātiski atjaunina — manuāla meklēšana nav nepieciešama.

Bazarr palaišana uz īpaša VPS nodrošina tam konsekventu darbības laiku un uzticamu publisko IP adresi, kas nepieciešama nepārtrauktai piekļuvei pakalpojumu sniedzējiem — mājas tīklus ar dinamiskām IP adresēm laika gaitā var bloķēt subtitru pakalpojumu sniedzēji. Apvienojumā ar subtitru sinhronizācijas rīkiem, kas novērš laika neatbilstības, un atbalstu dzirdes traucējumiem paredzētajām SDH celiņiem, Bazarr nodrošina pilnīgu subtitru pārklājumu katram mediju vienumam tavā bibliotēkā.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Bazarr galvenās iespējas

Sonarr un Radarr integrācija

Bazarr savienojas tieši ar tavu esošo arr iestatījumu un automātiski ielādē subtitrus katrai filmai vai sērijai, tiklīdz tā tiek pievienota tavai bibliotēkai.

20+ subtitru nodrošinātāji

Meklē OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi un daudzos citos vienlaicīgi, lai maksimāli palielinātu iespēju atrast precīzus subtitrus tavā valodā.

Automātiski kvalitātes uzlabojumi

Kad tiek izlaista labāka subtitru versija saturam, kas jau ir tavā bibliotēkā, Bazarr automātiski aizstāj esošo failu bez jebkādas manuālas iejaukšanās.

Subtitru sinhronizācija

Iebūvētie sinhronizācijas rīki pielāgo subtitru laiku, lai tas atbilstu audio celiņiem, novēršot visbiežāko iemeslu, kāpēc subtitri šķiet nesinhroni, pat ja tie ir lejupielādēti no uzticamiem avotiem.

Atbalsts dzirdes traucējumiem

Dod priekšroku SDH vai CC celiņiem pieejamībai — Bazarr var noteikt prioritāti vājdzirdīgo subtitriem visos pakalpojumu sniedzējos katram vienumam tavā bibliotēkā.

Kāpēc izmantot Bazarr pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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