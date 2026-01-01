Izvietot Mealie ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts recepšu pārvaldnieks, kas importē receptes no jebkuras URL adreses un pārvērš tās iknedēļas ēdienreižu plānos ar iepirkumu sarakstiem.
Izvēlies Mealie VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mealie
Mealie ir pašmitināts recepšu pārvaldnieks, kas ar vienu klikšķi importē receptes no jebkuras mājaslapas, novācot reklāmas un lieko informāciju, lai pastāvīgi uzglabātu tīras, meklējamas receptes tavā serverī. Tas organizē receptes pēc tagiem un virtuves veida, automātiski pielāgo porciju lielumu un parāda uzturvērtības informāciju — viss mobilajām ierīcēm draudzīgā gatavošanas režīmā.
Mealie pašmitināšana nozīmē, ka tava recepšu kolekcija izdzīvo mājaslapu slēgšanu un platformu maiņu, visiem kopīgās mājsaimniecības locekļiem ir piekļuve vienai bibliotēkai, un iknedēļas ēdienreižu plānošana ģenerē konsolidētus iepirkumu sarakstus bez abonēšanas maksas.
Mealie galvenās iespējas
Viena klikšķa imports
Ielīmē jebkuru receptes URL, un Mealie automātiski izgūst sastāvdaļas un norādījumus, ietaupot stundas manuālas kopēšanas.
Ēdienreižu plānošanas kalendārs
Velc receptes uz nedēļas kalendāru un ģenerē apvienotu iepirkumu sarakstu visām plānotajām ēdienreizēm ar vienu klikšķi.
Receptes mērogošana
Pielāgo porciju lielumus, un visi sastāvdaļu daudzumi uzreiz pārrēķinās — nav nepieciešama manuāla rēķināšana.
Mājsaimniecības koplietošana
Daudzlietotāju atbalsts ļauj katram ģimenes loceklim pārlūkot to pašu recepšu bibliotēku un piedalīties ēdienreižu plāna veidošanā.
Pastāvīgā glabāšana
Receptes, kas saglabātas tavā VPS, paliek pieejamas pat tad, ja oriģinālās mājaslapas mainās, dzēš saturu vai kļūst nepieejamas.
Kāpēc izmantot Mealie pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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