Instalēt WriteFreely ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska atvērtā koda emuāru platforma, kas veidota ap Markdown, rakstīšanu bez traucēkļiem un ActivityPub federāciju.
Izvēlies WriteFreely VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WriteFreely
WriteFreely ir tīra, minimālistiska publicēšanas platforma, kas izstrādāta, koncentrējoties uz rakstīšanas procesu. Ziņas tiek veidotas vienkāršā Markdown formātā, redaktors netraucē, un publiskā lasīšanas pieredze atbrīvo no komentāriem, reklāmām un izsekotājiem — atstājot tikai vārdus. Iebūvētais ActivityPub atbalsts ļauj sekotājiem Fediversā abonēt tavu emuāru tieši no Mastodon un citiem federētiem pakalpojumiem.
WriteFreely pašmitināšana uz tava VPS saglabā tavus rakstus tavā domēnā, brīvus no algoritmiskiem plūsmām un platformu slēgšanas. Vieglā Go binārā programma izmanto minimālus resursus, saglabā visu vienā SQLite datubāzē un dod tev pilnīgu kontroli pār eksportēšanas, tēmu un federācijas iestatījumiem.
WriteFreely galvenās iespējas
Markdown-galvenais redaktors
Raksti vienkāršā Markdown formātā ar redaktoru bez traucēkļiem, kas automātiski saglabā melnrakstus un netraucē, kamēr tu koncentrējies uz vārdiem.
ActivityPub federācija
Sekotāji Mastodon un citos Fediverse pakalpojumos var tieši abonēt tavu emuāru, sasniedzot lasītājus, algoritmiskiem plūsmām netraucējot.
Tīra lasīšanas pieredze
Publiskie ieraksti tiek attēloti ar tipogrāfisku, bezreklāmu izkārtojumu un bez izsekošanas — lasītāji redz tavu rakstīto tieši tā, kā tu to uzrakstīji.
Pielāgotas tēmas un CSS
Izvēlies no iebūvētajām tēmām vai pievieno pielāgotu CSS, lai veidotu sava bloga zīmolu, nepieskaroties veidnēm vai nepārveidojot bināro failu.
Melnraksti un plānošana
Saglabā privātos melnrakstus uz nenoteiktu laiku, pēc tam ieplāno vai publicē ierakstus, kad esi gatavs — nav nepieciešami trešo pušu CMS spraudņi.
Viegls un pārnēsājams
Viens Go binārais fails, ko nodrošina SQLite, nozīmē, ka viss tavs blogs ietilpst nelielā apjomā un pārvietojas starp resursdatoriem, nokopējot vienu failu.
Kāpēc izmantot WriteFreely pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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