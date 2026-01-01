Izvietot CyberChef ar viena klikšķa instalāciju.
GCHQ "Cyber Swiss Army Knife" ar 300+ operācijām kodēšanai, šifrēšanai un datu analīzei pārlūkprogrammā.
Izvēlies CyberChef VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CyberChef
CyberChef ir jaudīgs, tīmekļa datu manipulācijas rīks, ko izstrādājis GCHQ, piedāvājot vairāk nekā 300 iebūvētas operācijas šifrēšanai, kodēšanai, kompresijai, jaukšanai un datu formātu konvertēšanai — viss, izmantojot intuitīvu vilkšanas un nomešanas saskarni. Unikālā recepšu sistēma ļauj savienot vairākas operācijas atkārtoti izmantojamās, koplietojamās darbplūsmās, savukārt funkcija "Magic" automātiski nosaka kodēšanas veidus, lai paātrinātu analīzi.
Tā kā CyberChef visu apstrādā klienta pusē tavā pārlūkprogrammā, sensitīvi dati nekad neatstāj tavu mašīnu. Pašmitināšana savai instancei uz VPS nodrošina, ka tā vienmēr ir pieejama tavai komandai, pieejama tikai tavā infrastruktūrā un neatkarīga no publiski mitinātām versijām — tas ir kritiski svarīgi drošības operācijām un incidentu reaģēšanas darbplūsmām, kas apstrādā konfidenciālus datus.
CyberChef galvenās iespējas
300+ Iebūvētas operācijas
Aptver Base64, AES, SHA jaukšanu, regex, IP parsēšanu, kompresiju un desmitiem citu datu transformācijas operāciju, nerakstot nekādu kodu.
Receptes ķēdēšana
Sasaisti vairākas darbības atkārtoti izmantojamās receptēs, ko var saglabāt un kopīgot, izmantojot URL, nodrošinot atkārtojamus un dokumentētus datu transformācijas darbplūsmas.
Klientpusē apstrāde
Visas darbības pilnībā tiek veiktas pārlūkprogrammā — dati nekad neatstāj tavu ierīci, padarot to drošu sensitīvām drošības izmeklēšanām un konfidenciālai analīzei.
Maģiskā automātiskā noteikšana
Magic operācija automātiski identificē nezināmas kodēšanas shēmas un iesaka pareizās darbības to atkodēšanai, paātrinot šķirošanu un analīzi.
Pārtraukuma punktu atkļūdošana
Izpildi receptes ar pārtraukuma punktiem, lai pārbaudītu starpposma datu stāvokļus un novērstu problēmas sarežģītās daudzpakāpju transformācijas plūsmās.
Kāpēc izmantot CyberChef pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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