Izvietot HortusFox ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta augu pārvaldības sistēma katalogizēšanai, aprūpes rutīnu plānošanai un dārza privātai organizēšanai.
Izvēlies HortusFox VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HortusFox
HortusFox ir īpaši izstrādāta tīmekļa lietojumprogramma augu entuziastiem, kuri vēlas pārvaldīt telpaugus un dārzus ar struktūru un privātumu. Tā ļauj tev katalogizēt augus ar fotogrāfijām, sugu nosaukumiem un pielāgotiem atribūtiem, organizēt tos pēc atrašanās vietas un iestatīt atkārtotus atgādinājumus par laistīšanu, mēslošanu un pārstādīšanu. Laikapstākļu datu integrācija palīdz dārzkopjiem saskaņot kopšanas grafikus ar vides apstākļiem, savukārt iebūvētā augu atpazīšana palīdz identificēt nezināmas sugas.
HortusFox pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka gadu gaitā uzkrātie augšanas ieraksti, kopšanas vēsture un augu fotogrāfijas paliek tavā pilnīgā kontrolē — neviens trešās puses mākoņpakalpojums nevar pārtraukt piekļuvi taviem kolekcijas datiem vai monetizēt tavus dārzkopības paradumus.
HortusFox galvenās iespējas
Rūpju atgādinājumi
Iestati atkārtotus uzdevumus laistīšanai, mēslošanai un pārstādīšanai, lai nevienu augu nepalaistu garām saspringtā kopšanas grafikā.
Uz atrašanās vietu balstīta organizācija
Piešķir augus konkrētām telpām vai āra zonām, lai ātri filtrētu savu kolekciju un pārvaldītu katru zonu neatkarīgi.
Laika apstākļu integrācija
Savieno vietējos laikapstākļu datus, lai automātiski saskaņotu āra augu kopšanu ar nokrišņu un temperatūras apstākļiem.
Augu atpazīšana
Identificē nezināmas sugas no fotoattēliem tieši lietotnē, pievienojot apstiprinātus sugu datus savam katalogam, neizejot no HortusFox.
Krājumu pārvaldība
Izseko podus, mēslošanas līdzekļus, rīkus un piederumus kopā ar saviem augiem, lai dārzkopības resursi vienmēr būtu uzskaitīti.
Sadarbības tērzēšana
Iebūvēta grupu tērzēšana ļauj mājsaimniecībām un komandām koordinēt augu kopšanas pienākumus bez atsevišķām ziņojumapmaiņas lietotnēm.
Kāpēc izmantot HortusFox pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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