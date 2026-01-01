Izvietot Bluesky PDS ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personas datu serveris Bluesky tīklam, nodrošinot tev pilnīgu kontroli pār tavu sociālo identitāti un saturu.
Izvēlies Bluesky PDS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personīgo datu serveris) ir pamatkomponents, lai piedalītos Bluesky sociālajā tīklā ar saviem noteikumiem. Izveidots uz AT protokola bāzes, tas glabā tavu sociālo grafiku, ierakstus un medijus, pārvalda tavu decentralizēto identitāti (DID) un sinhronizējas ar plašāko Bluesky tīklu — tas viss, nepaļaujoties uz nevienu atsevišķu uzņēmumu vai platformu.
Tava paša PDS darbināšana nozīmē, ka tavs saturs un sekotāju attiecības ir pārnesamas: ja tu kādreiz mainīsi hostinga pakalpojumu sniedzēju, tavi dati pārvietojas kopā ar tevi. Šī izvietošana ietver pastāvīgu krātuvi, pdsadmin pārvaldības rīku un pilnīgu integrāciju ar Bluesky releja un lietotņu skata pakalpojumiem, lai tu varētu izmantot jebkuru ar Bluesky saderīgu klientu tūlīt pēc iestatīšanas.
Bluesky PDS galvenās iespējas
Pilnīgas datu īpašumtiesības
Tavas ziņas, atzīmes "Patīk" un sociālais grafiks tiek glabātas tavā serverī saskaņā ar AT protokolu, padarot tās pilnībā pārnesamas un neatkarīgas no jebkuras vienas platformas.
Decentralizēta identitāte
PDS pārvalda tavu DID (decentralizēto identifikatoru), dodot tev pastāvīgu, pašpārvaldes identitāti, ko nevar atsaukt trešās puses pakalpojums.
Pielāgota domēna pārvaldība
Hostē savu Bluesky lietotājvārdu savā domēnā, nostiprinot savu identitāti un padarot tavu klātbūtni nepārprotami tavu.
Pilna tīkla saderība
Automātiski sinhronizējas ar Bluesky releju, lai tavs saturs parādītos globālajā plūsmā un būtu pieejams no jebkura Bluesky klienta vai lietotnes.
Iebūvētie administrēšanas rīki
Komplektā iekļautais pdsadmin rīks ļauj tev pārvaldīt kontus, rotēt atslēgas un veikt servera administrēšanas uzdevumus tieši no komandrindas.
Kāpēc izmantot Bluesky PDS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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