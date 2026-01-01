Izvietot Casdoor ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldības platforma ar OAuth 2.0, OIDC un SAML centralizētai vienotajai pieteikšanās sistēmai.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Casdoor
Casdoor ir atvērtā koda Identitātes un piekļuves pārvaldības (IAM) platforma, kas darbojas kā centralizēts autentifikācijas serveris tavām lietojumprogrammām. Izstrādāta ar iebūvētu OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML un LDAP atbalstu, tā ļauj jebkurai lietojumprogrammai deleģēt lietotāja pieteikšanos vienam uzticamam pakalpojumam — novēršot pieteikšanās sistēmas katrai lietojumprogrammai un nodrošinot lietotājiem vienu akreditācijas datu kopu visā tavā sistēmā.
Casdoor pašmitināšana saglabā tavu lietotāju akreditācijas datus un sesijas datus pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par katru lietotāju un bez piegādātāja piesaistes. Iebūvēta daudzfaktoru autentifikācija, sociālās pieteikšanās integrācijas un detalizētas atļaujas, izmantojot Casbin, padara to par pilnīgu identitātes platformu jebkura lieluma komandām.
Casdoor galvenās iespējas
Universālie SSO protokoli
OAuth 2.0, OpenID Connect un SAML atbalsts ļauj Casdoor darboties kā identitātes nodrošinātājam praktiski jebkurai lietojumprogrammai uzreiz.
Daudzfaktoru autentifikācija
Nodrošini TOTP, WebAuthn aparatūras atslēgu, SMS kodu vai Face ID izmantošanu visās pievienotajās lietojumprogrammās, izmantojot katrai lietotnei paredzētās MFA politikas.
Sociālie pieteikšanās nodrošinātāji
Iebūvētie savienotāji pakalpojumiem GitHub, Google, Microsoft un desmitiem citu pakalpojumu sniedzēju ļauj lietotājiem pieteikties ar esošajiem kontiem.
Detalizēta piekļuves kontrole
Casbin darbinātas ACL, RBAC un ABAC politikas precīzi kontrolē, kuri lietotāji un lomas var piekļūt kādiem resursiem visā tavā sistēmā.
Vairāku organizāciju atbalsts
Pārvaldi vairākas izolētas organizācijas ar atsevišķiem lietotāju kopumiem, lietojumprogrammām un politikām no vienas Casdoor instances.
Kāpēc izmantot Casdoor pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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