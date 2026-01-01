Instalēt PieFed ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Federēts Reddit stila saišu apkopotājs un diskusiju platforma ar augstākās klases moderēšanas rīkiem un ActivityPub savietojamību.
Izvēlies PieFed VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PieFed
PieFed ir atvērtā koda federēta saišu apkopotāja un diskusiju platforma — Lemmy un Mbin alternatīva, kas rakstīta Python ar Flask. Tā savienojas ar plašāko Fediverse, izmantojot ActivityPub, lai lietotāji Lemmy, Mbin, Mastodon un citos saderīgos serveros varētu abonēt kopienas, ko tu mitini, un tavi dalībnieki var sekot kopienām jebkurā vietā.
PieFed atšķiras ar spēcīgu fokusu uz kopienas veselību: iebūvēti uzticamības līmeņi, satura brīdinājumi, uz tēmām balstīta plūsmas kurēšana un detalizēti moderatora rīki ir platformas pamatā, nevis pievienoti paplašinājumi. Pašmitināšana tavā VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār satura īpašumtiesībām, moderēšanas politiku un dalībnieku datiem bez algoritmiskas plūsmas manipulācijas vai platformas piesaistes.
PieFed galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Darbojas kopā ar Lemmy, Mbin, Mastodon un citiem Fediverse pakalpojumiem, lai tavas kopienas sasniegtu lietotājus visā tīklā, neieslogojot tos vienā platformā.
Pirmklasīga moderācija
Uzticamības līmeņi, ziņojumu rindas, satura brīdinājumi un katras kopienas noteikumi nodrošina moderatoriem precīzu kontroli pār diskusiju kvalitāti no pirmās dienas.
Tēmu plūsmas
Grupē saistītās kopienas tēmās un ļauj lietotājiem sekot visām interešu jomām, nevis abonējot kopienas pa vienai.
Balsošana un atbildes pavedienos
Pazīstami Reddit stila pavedienu komentāri ar augšup un lejup balsošanu un vairākām kārtošanas secībām diskusiju sarindošanai.
Iebūvēta API
Alpha API, kas ir saderīgs ar Lemmy klientiem, ļauj lietotājiem pārlūkot un publicēt no trešo pušu mobilajām un datorlietotnēm, kas jau ir ekosistēmā.
Viegls Python steks
Flask, PostgreSQL, Redis un Celery efektīvi darbojas uz pieticīgas VPS aparatūras, atstājot vietu kopienas izaugsmei bez infrastruktūras izmaksām.
Kāpēc izmantot PieFed pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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