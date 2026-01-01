Instalēt Tracktor ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda transportlīdzekļu izsekošanas un autoparka pārvaldības platforma, lai uzraudzītu tavus transportlīdzekļus un aktīvus vienuviet.
Izvēlies Tracktor VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tracktor
Tracktor ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma transportlīdzekļu izsekošanai un autoparka pārvaldībai, kas izstrādāta, lai nodrošinātu privātpersonām un mazajiem uzņēmumiem pilnīgu pārredzamību pār saviem transportlīdzekļiem un aktīviem. Tā nodrošina tīru, pašu mitinātu informācijas paneli braucienu reģistrēšanai, transportlīdzekļu pārvaldībai un autoparka aktivitātes uzraudzībai — bez abonēšanas maksas vai trešo pušu datu koplietošanas.
Izveidots uz vieglas Node.js platformas ar SQLite datu glabāšanu, Tracktor ir viegli izvietojams un prasa minimālus resursus. Tavi autoparka dati paliek tavā serverī, nodrošinot tev pilnīgu kontroli pār piekļuvi, privātumu un saglabāšanu. Pirmreizējiem apmeklētājiem tiek piedāvāts reģistrēt administratora kontu, padarot sākotnējo iestatīšanu nevainojamu.
Tracktor galvenās iespējas
Transportlīdzekļu pārvaldība
Pievieno un organizē visu savu autoparku vienuviet, sekojot līdzi katram transportlīdzeklim ar tā profilu, detaļām un aktivitātes vēsturi.
Brauciena ierakstīšana
Reģistrē braucienus ar sākuma un beigu punktiem, attālumiem un laika zīmogiem, lai izveidotu precīzu transportlīdzekļa lietošanas un maršrutu vēsturi.
Pašuzturēts privātums
Visi autoparka dati tiek glabāti tavā paša serverī — bez trešo pušu izsekošanas pakalpojumiem, bez abonēšanas maksām un bez piegādātāja piesaistes.
Viegls SQLite krātuve
Izmanto SQLite pastāvīgai datu glabāšanai, saglabājot izvietošanu vienkāršu un resursu ziņā efektīvu, neprasot atsevišķu datu bāzes serveri.
Lietotāja autentifikācija
Iebūvēta autentifikācija nodrošina piekļuvi jūsu autoparka datiem, un reģistrācija pirmajā apmeklējuma reizē padara sākotnējo iestatīšanu vienkāršu.
Kāpēc izmantot Tracktor pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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