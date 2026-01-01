Izvietot Label Studio ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda datu marķēšanas platforma teksta, attēlu, audio, video un laika rindu datu anotēšanai mašīnmācīšanās modeļiem.
Izvēlies Label Studio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Label Studio
Label Studio ir populārākā atvērtā koda datu marķēšanas platforma ar vairāk nekā 27 000 GitHub zvaigznēm, kas atbalsta anotēšanu visos galvenajos datu tipos — teksts, attēli, audio, video, HTML, laika rindas un multimodālas kombinācijas. Komandas to izmanto, lai veidotu augstas kvalitātes apmācības datu kopas ar pielāgojamām marķēšanas veidnēm, ML atbalstītu anotāciju un anotētāju savstarpējās vienošanās rādītājiem.
Pašmitinot Label Studio savā VPS, jutīgi apmācības dati — medicīniskie attēli, finanšu dokumenti, īpašs biznesa saturs — paliek pilnībā jūsu infrastruktūrā, bez maksas par lietotāju vai par anotāciju. Šī izvietošana savieno Label Studio ar PostgreSQL 16 uzticamai projektu un anotāciju glabāšanai.
Label Studio galvenās iespējas
Daudzveidīgu anotācija
Marķē tekstu, attēlus, audio, video un laika rindu datus ar vairāk nekā 50 pielāgojamiem veidņu tipiem no vienas platformas.
ML atbalstīta marķēšana
Pievieno ML aizmugursistēmu, lai automātiski iepriekš marķētu datus, ļaujot anotatoriem pārskatīt un labot prognozes, nevis marķēt no nulles.
Aktīvās mācīšanās darbplūsmas
Prioritizē visneskaidrākos vai informatīvākos paraugus marķēšanai, lai maksimizētu modeļa uzlabojumus uz vienu pavadīto anotācijas stundu.
Komandas sadarbība
Piešķir uzdevumus vairākiem anotētājiem un seko līdzi anotētāju savstarpējai saskaņai, lai nodrošinātu konsekventu marķējumu kvalitāti.
ML formāta eksports
Eksportēt pabeigtās anotācijas tieši uz COCO, VOC, YOLO un citiem populāriem formātiem modeļa tūlītējai apmācībai.
Kāpēc izmantot Label Studio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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