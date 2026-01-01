Izvietot Tdarr ar viena klikšķa instalāciju.
Izplatīta multivides pārkodēšanas automatizācija, kas izmanto FFmpeg un HandBrake, lai atkārtoti kodētu un veiktu veselības pārbaudi visai tavai bibliotēkai.
Izvēlies Tdarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tdarr
Tdarr ir atvērtā koda izplatīta mediju pārkodēšanas sistēma, kas paredzēta video un audio bibliotēku konvertēšanas, saspiešanas un veselības pārbaudes automatizēšanai lielā apjomā. Tā koordinē centrālo serveri ar vienu vai vairākiem darba mezgliem, katrs no tiem paralēli veic FFmpeg vai HandBrake uzdevumus, lai lielas bibliotēkas tiktu efektīvi apstrādātas bez manuālas iejaukšanās.
Pašmitināšana Tdarr savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār kodēšanas profiliem, spraudņu cauruļvadiem un aparatūras paātrinājuma iestatījumiem. Tā kā pārkodēšana notiek tavā infrastruktūrā, nav mākoņpakalpojumu apstrādes maksu, nav failu izmēra ierobežojumu un nav atkarības no trešo pušu pakalpojumiem — tavi mediji paliek privāti un skaitļošanas jauda palielinās līdz ar tavu VPS.
Tdarr galvenās iespējas
Sadalīti mezgla strādnieki
Izveido vairākus darba mezglus, kas savienojas ar centrālo serveri, sadalot pārkodēšanas darbus starp pieejamajiem CPU un GPU resursiem ātrākai bibliotēkas apstrādei.
Spraudņu cauruļvadu sistēma
Savienojiet kopienas vai pielāgotus spraudņus, lai izveidotu nosacījumu darbplūsmas — filtrējiet pēc kodeka, konteinera, izšķirtspējas vai bitu pārraides ātruma un automātiski lietojiet dažādus kodēšanas profilus.
FFmpeg un HandBrake atbalsts
Pārslēdzies starp FFmpeg un HandBrake katram darbam, nodrošinot piekļuvi pilnam kodeku un kodēšanas priekšiestatījumu klāstam, ko katrs rīks atbalsta bez papildu konfigurācijas.
Bibliotēkas veselības pārbaude
Automātiski skenē failus, lai atklātu bojājumus, nepareizus metadatus vai trūkstošas straumes, un atzīmē vai atkārtoti kodē problemātiskos failus, pirms tie rada atskaņošanas problēmas.
Reāllaika statistikas informācijas panelis
Pārraugi pārkodēšanas gaitu, vietas ietaupījumus, rindas dziļumu un darbības statusu no vienas tīmekļa saskarnes, neizmantojot ārējos uzraudzības rīkus.
Kāpēc izmantot Tdarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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