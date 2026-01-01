Izvietot Gatus ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Izstrādātājiem paredzēta statusa lapa ar automatizētu daudzprotokolu uzraudzību, nosacītu brīdināšanu un reāllaika darbības laika informācijas paneļiem.
Izvēlies Gatus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gatus
Gatus ir izstrādātājiem paredzēts darbības laika uzraudzības rīks un statusa lapa, kas uzrauga HTTP (Hypertext Transfer Protocol) API, TCP (Transmission Control Protocol) pakalpojumu, DNS (Domain Name System) ierakstu, ICMP (Internet Control Message Protocol) mērķu, SSH (Secure Shell) resursdatoru, gRPC (gRPC Remote Procedure Call) galapunktu un SSL (Secure Sockets Layer) sertifikātu stāvokli no deklaratīvas YAML (YAML Ain't Markup Language) konfigurācijas. Tas novērtē nosacījumus — statusa kodus, atbildes laikus, saturu un sertifikātu derīguma termiņu — un attēlo reāllaika informācijas paneli ar vēsturiskiem darbības laika procentiem katram galapunktam.
Pašmitināšana Gatus savā VPS (Virtual Private Server) saglabā jūsu uzraudzības infrastruktūru neatkarīgu no pakalpojumiem, ko tā uzrauga, novērš SaaS (Software as a Service) maksu par katru pārbaudi un ļauj jums novirzīt brīdinājumus, izmantojot vairāk nekā 40 integrācijas — tostarp Slack, Discord, PagerDuty un Telegram — bez jūsu uzraudzības datu atstāšanas jūsu vidē.
Gatus galvenās iespējas
Daudzprotokolu uzraudzība
Pārraudzīt HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC un SSL sertifikātu derīguma termiņa beigas no viena YAML konfigurācijas faila — nav nepieciešami aģenti vai papildu kods.
Nosacījumu brīdināšana
Definē precīzus brīdinājumu nosacījumus statusa kodiem, atbildes laikiem, JSON pamatteksta laukiem un sertifikātu derīguma termiņam, ar vairāk nekā 40 integrācijām, tostarp Slack un PagerDuty.
Prometheus metrikas
Nodrošini galapunkta veselību un latentumu, izmantojot /metrics galapunktu, tiešai integrācijai ar Grafana un tavu esošo novērojamības steku.
Iegulstamas zīmotnes
Ģenerēt SVG darbības laika un atbildes laika emblēmas iegulšanai GitHub README failos, dokumentācijas vietnēs vai publiskās statusa lapās.
Apkopes logi
Ieplāno dīkstāves periodus, lai novērstu viltus brīdinājumus izvietošanas, apkopes vai zināmu pārtraukumu laikā, neskarot savus brīdinājumu noteikumus.
Kāpēc izmantot Gatus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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