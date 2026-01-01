Izvietot Faraday ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda ievainojamību pārvaldības platforma, kas centralizē drošības atklājumus un racionalizē novēršanu drošības komandām.
Izvēlies Faraday VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Faraday
Faraday ir uzņēmuma līmeņa ievainojamību pārvaldības platforma, kas drošības komandām nodrošina vienotu darba vidi, lai atklātu, izsekotu un novērstu ievainojamības visā to infrastruktūrā. Tā integrējas ar vairāk nekā 80 drošības rīkiem, automātiski importējot un normalizējot skenēšanas datus no dažādiem skeneriem un testēšanas ietvariem, lai komandas varētu koncentrēties uz analīzi, nevis manuālu datu apstrādi.
Faraday pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka sensitīvi drošības atklājumi un audita pēdas paliek tavā pilnīgā kontrolē — atbilstot stingrām atbilstības prasībām attiecībā uz ievainojamību datu apstrādi, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma iespējas bez atkārtotām mākoņdatošanas platformu izmaksām.
Faraday galvenās iespējas
80+ Rīku integrācijas
Automātiski importē un normalizē ievainojamību datus no nozares standarta skeneriem un testēšanas ietvariem, novēršot manuālu datu apkopošanu.
Komandas sadarbība
Daudzlietotāju darbvietas ar uz lomām balstītu piekļuves kontroli ļauj drošības komandām sadarboties novērtējumu veikšanā un sekot līdzi labojumu atbildībai reāllaikā.
Risku prioritizēšana
Iebūvētais riska novērtēšanas un prioritizēšanas dzinējs palīdz komandām koncentrēt labošanas pasākumus uz ievainojamībām, kas rada vislielākos faktiskos draudus.
Atbilstības ziņošana
Pielāgotas atskaišu veidnes un audita pieraksti palīdz atbilstības amatpersonām demonstrēt drošības stāvokļa uzlabojumus un izpildīt normatīvās prasības.
RESTful API
Pilns REST API nodrošina integrāciju ar CI/CD cauruļvadiem un SIEM rīkiem, ļaujot DevSecOps komandām automatizēt ievainojamību izsekošanu visā SDLC.
Kāpēc izmantot Faraday pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.