Izvietot Koffan ar viena klikšķa instalāciju.
Īpaši viegla pašmitināta iepirkumu saraksta lietotne pāriem un ģimenēm ar reāllaika sinhronizāciju, bezsaistes režīmu un PWA instalāciju.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Koffan
Koffan ir pašmitināta iepirkumu saraksta tīmekļa lietotne, kas paredzēta pāriem, ģimenēm un kopīgām mājsaimniecībām. Tā sinhronizējas reāllaikā starp tālruņiem, planšetdatoriem un galddatoriem, izmantojot WebSockets, darbojas bezsaistē kā progresīvā tīmekļa lietotne un organizē produktus pielāgotās sadaļās ar aptuvenu automātisko pabeigšanu, kas balstīta uz tavu pirkumu vēsturi.
Koffan pašmitināšana uz VPS uztur mājsaimniecības pārtikas preču sarakstu infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis iepirkšanās SaaS. Rakstīta Go valodā ar iegultu SQLite datubāzi, tā darbojas aptuveni ar 2,5 MB RAM un aizņem 16 MB diska vietas, iekļauj tulkojumus trīspadsmit valodām, ietver brute-force pieteikšanās aizsardzību un piedāvā papildu REST API automatizācijai, migrācijai un integrācijai.
Koffan galvenās iespējas
Reāllaika sinhronizācija
WebSocket nodrošinātie tiešsaistes atjauninājumi uztur visus mājsaimniecības locekļus vienā sarakstā, kad preces tiek pievienotas, atzīmētas vai rediģētas.
Bezsaistes PWA
Instalē savā tālruņa sākuma ekrānā un turpini pievienot vai atzīmēt vienumus bez savienojuma — izmaiņas sinhronizējas, kad esi atkal tiešsaistē.
Vairāki saraksti
Izveido atsevišķus sarakstus katram veikalam vai mērķim ar pielāgotām ikonām, un atkārtoti izmanto produktu sadaļas, piemēram, Piena produkti, Dārzeņi vai Tīrīšana.
Īpaši viegls nospiedums
Rakstīts Go valodā uz SQLite aizmugursistēmas — apmēram 16 MB diskā un 2,5 MB RAM, ideāli piemērots pat mazākajam VPS plānam.
Viedā automātiskā pabeigšana
Neskaidrā meklēšana iesaka preces no tavas iepirkšanās vēstures un atceras, kurai sadaļai katra prece pieder.
REST API piekļuve
Izvēles API marķieris atbloķē programmatisku piekļuvi automatizācijai, integrācijām un sarakstu migrēšanai starp instancēm.
Kāpēc izmantot Koffan pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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