Izvietot Downtify ar viena klikšķa instalāciju.
Mūzikas lejupielādētājs, kas iegūst audio no YouTube, izmantojot Spotify saites, automātiski atzīmējot failus ar metadatiem, albuma vāku un dziesmu tekstiem.
Izvēlies Downtify VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Downtify
Downtify ir pašmitināta mūzikas lejupielādes lietojumprogramma, kas savieno Spotify bagātīgos metadatus ar YouTube audio bibliotēku. Ielīmē jebkuru Spotify saiti — atsevišķu dziesmu, albumu vai visu atskaņošanas sarakstu — un Downtify automātiski iegūst audio un bagātina iegūto failu ar albuma vāku, izpildītāja informāciju, dziesmu numuriem, dziesmu tekstiem un žanra tagiem.
Tīmekļa saskarne ir apzināti minimāla: iesniedz URL, saņem pilnībā atzīmētu audio failu. Lejupielādētie faili tiek glabāti pastāvīgā apjomā, tādējādi atvieglojot kolekcijas integrēšanu ar jebkuru multivides bibliotēkas pārvaldnieku. Darbvirsmas paziņojumi brīdina tevi, kad lielas lejupielādes ir pabeigtas. Pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār tavu mūzikas bibliotēku, nepaļaujoties uz straumēšanas pieejamību vai maksu par katru straumi.
Downtify galvenās iespējas
Spotify saites lejupielādes
Pieņem Spotify URL adreses atsevišķām dziesmām, albumiem un atskaņošanas sarakstiem, pēc tam automātiski ielādē atbilstošo audio no YouTube.
Automātiska metadatu iezīmēšana
Iegulst albuma vāku, dziesmu tekstus, informāciju par izpildītāju, dziesmu numurus un žanra tagus katrā lejupielādētajā failā, lai nodrošinātu sakārtotu bibliotēku.
Pakešu atskaņošanas sarakstu atbalsts
Lejupielādē visus albumus un atskaņošanas sarakstus vienā darbībā, apstrādājot rindu pārvaldību un progresa izsekošanu fonā.
Datora paziņojumi
Brīdina tevi, kad lejupielādes ir pabeigtas, lai tu varētu turpināt citus darbus, kamēr tiek apstrādātas lielas datu paketes.
Pastāvīgā atmiņa
Saglabā visas lejupielādes īpašā sējumā, kas saglabājas pēc konteinera restartēšanas un integrējas ar ārējiem multivides bibliotēku rīkiem.
Kāpēc izmantot Downtify pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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