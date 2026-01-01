Uzstādīt Karaoke Eternal ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta karaoke ballītes platforma, kur viesi pievieno dziesmas rindai no savām mobilajām pārlūkprogrammām, izmantojot QR kodus.
Izvēlies Karaoke Eternal VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Karaoke Eternal
Karaoke Eternal ir pilnībā pašu mitināta karaoke ballīšu platforma, kas jebkuru ekrānu pārvērš par karaoke displeju. Viesi pievienojas telpai, skenējot QR kodu un pievieno dziesmas rindā tieši no savas mobilās pārlūkprogrammas — nav nepieciešama lietotnes instalēšana. Saimnieks kontrolē atskaņošanu no jebkuras pārlūkprogrammas, savukārt vairākas neatkarīgas telpas ļauj tev rīkot vienlaicīgas sesijas ar atsevišķām rindām.
Atbalstītie formāti ietver MP3+G ierakstus ar CDG dziesmu tekstiem, saspiestus MP3+G, MP4 karaoke video un WebGL vizualizācijas ierakstiem bez dziesmu tekstiem. Multivide un iestatījumi tiek glabāti iegultā SQLite datubāzē, un nav nepieciešams ārējs datubāzes pakalpojums. Sākotnējā administratora iestatīšana tiek pabeigta pirmajā piekļuves reizē, izmantojot tīmekļa saskarni. Pašmitināšana tavā VPS uztur tavu karaoke bibliotēku privātu un vienmēr pieejamu, kad vien sākas ballīte.
Karaoke Eternal galvenās iespējas
Mobilā dziesmu rindošana
Viesi skenē QR kodu un pievieno dziesmas rindā tieši no savas mobilās pārlūkprogrammas — nav jālejupielādē lietotne vai jāizveido konts.
Vairākas ballīšu istabas
Sistēma nodrošina vienlaicīgas karaoke sesijas neatkarīgās telpās, katra ar savu rindu un atskaņotāju, ideāli piemērota lielām norises vietām vai pasākumiem.
CDG un video atbalsts
Atskaņot CDG sinhronizētus MP3+G ierakstus, MP4 karaoke video un WebGL vizualizācijas ierakstiem bez dziesmu teksta pārklājumiem.
Reāllaika rindas atjauninājumi
Saimnieki un viesi redz tiešraides rindas atjaunināšanos reāllaikā visās ierīcēs, kas savienotas ar vienu un to pašu istabu.
Nav nepieciešama lietotne
Visa karaoke pieredze darbojas pārlūkprogrammā — viesi pievieno dziesmas rindā, un vadītāji pārvalda atskaņošanu, neko neinstalējot.
Kāpēc izmantot Karaoke Eternal pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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