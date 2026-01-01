Izvieto COPS ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls PHP OPDS un HTML serveris tavai Calibre e-grāmatu bibliotēkai, optimizēts dalītajam hostingam un zemu resursu iestatījumiem.
Izvēlies COPS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar COPS
COPS (Calibre OPDS PHP serveris) ir ātra, tikai lasāma alternatīva iebūvētajam Calibre satura serverim. Tas atklāj esošu Calibre bibliotēku — standarta
metadata.db failu — caur vienkāršu HTML saskarni pārlūkprogrammām un OPDS plūsmu e-grāmatu lasītājiem, piemēram, Moon+ Reader, KyBook, Aldiko un Marvin. Tā kā tas darbojas ar vienkāršu PHP bez savas datubāzes, tas saglabā atsaucību uz pieticīgas aparatūras un startē dažu sekunžu laikā.
Pašmitināšana COPS uz VPS nodrošina mobilajiem e-grāmatu lasītājiem ātru katalogu piekļuves punktu, neuzturot Calibre darbvirsmas instanci darboties, un dabiski savienojas ar Calibre-Web lietotājiem, kuri vēlas tikai lasāmu publisku katalogu, kas atdalīts no viņu pilnās pārvaldības UI.
COPS galvenās iespējas
Vietējā OPDS plūsma
Iebūvēts OPDS 1.1 katalogs, lai mobilās lasīšanas lietotnes varētu pārlūkot, meklēt un lejupielādēt no tavas Calibre bibliotēkas uzreiz.
Lasa Calibre metadata.db
Norāda tieši uz to pašu SQLite datubāzi, ko izmanto Calibre — bez importa, bez dublētas bibliotēkas, bez sinhronizācijas soļa.
Neliels nospiedums
Tīrs PHP bez ārējas datubāzes, lai tas paliktu ātrs mazos VPS plānos un apstrādātu bibliotēkas ar tūkstošiem nosaukumu.
Pārlūkprogrammas lasītājs
Lasīt EPUB failus tieši pārlūkprogrammā, izmantojot Monocle, lai lietotāji varētu iepazīties ar grāmatām, vispirms tās nelejupielādējot.
Pielāgotas tēmas un konfigurācija
Pielāgojams katrai instancei, izmantojot
local.php — izvēlies tēmu, iestati lapas izmēru, ierobežo piekļuvi vai vienlaikus atklāj vairākas datubāzes.
Kāpēc izmantot COPS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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