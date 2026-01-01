Izvietot ArangoDB instalācijā ar vienu klikšķi.
Vietējā daudzmodeļu datubāze, kas atbalsta grafikus, dokumentus un atslēgu-vērtību datus, izmantojot vienotu vaicājumu valodu.
Izvēlies ArangoDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ArangoDB
ArangoDB ir atvērtā koda, vietējā daudzmodeļu datubāze, kas apstrādā grafus, dokumentus un atslēgu-vērtību datus vienā dzinējā. Atšķirībā no specializētām datubāzēm, kas tevi piesaista vienam datu modelim, ArangoDB ļauj tev sajaukt modeļus vienā vaicājumā, izmantojot AQL (ArangoDB vaicājumu valodu), novēršot atsevišķu sistēmu uzturēšanas izmaksas dažādiem datu tipiem.
ArangoDB pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār taviem datiem, shēmu un veiktspējas pielāgošanu bez licencēšanas maksām vai lietošanas ierobežojumiem. Tā iebūvētā tīmekļa saskarne nodrošina vizuālu grafu izpēti, vaicājumu izpildi, kolekciju pārvaldību un servera uzraudzību bez papildu rīkiem.
ArangoDB galvenās iespējas
Daudzmodeļu vaicājumi
Vaicājiet grafikus, dokumentus un atslēgu-vērtību datus kopā vienā AQL paziņojumā, nesavienojot tos starp atsevišķām datubāzēm.
Grafu apstaigāšana
Pārlūko attiecības starp miljoniem savienotu mezglu, izmantojot vietējos grafu algoritmus, tostarp īsāko ceļu, k-īsākos ceļus un modeļu saskaņošanu.
Iebūvēta tīmekļa UI
Pārvaldi kolekcijas, izpildi vaicājumus, vizualizē grafikus un uzraugi servera veiktspēju no pārlūkprogrammā pieejama vadības paneļa pie porta 8529.
Elastīga shēma
Glabājiet JSON dokumentus bez shēmas vai nodrošiniet struktūru katrai kolekcijai, pielāgojoties mainīgajām datu prasībām bez migrācijām.
AQL jauda
ArangoDB vaicājumu valoda apvieno grafu apstaigāšanu, dokumentu filtrēšanu un agregācijas izteiksmīgā, viegli lasāmā sintaksē, kas ir līdzīga SQL.
Kāpēc izmantot ArangoDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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