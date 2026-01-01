Izvietot OxiCloud ar viena klikšķa instalāciju.
Vieglsvara pašmitināta mākoņkrātuve, kas veidota Rust valodā, ar Nextcloud darbvirsmas un mobilā klienta saderību.
Izvēlies OxiCloud VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OxiCloud
OxiCloud ir atvērtā koda mākoņglabātuves platforma, rakstīta Rust valodā, izstrādāta kā ātra un resursu ziņā efektīva alternatīva Nextcloud un OwnCloud. Tā nodrošina failu augšupielādi, lejupielādi, mapju pārvaldību, koplietošanu, meklēšanu, atkritni un iebūvētu mūzikas atskaņotāju — viss pašmitināts ar PostgreSQL aizmugursistēmu. Rust izpildlaiks uztur dīkstāves atmiņu krietni zem 100 MB, padarot to praktisku VPS plānos, kur PHP balstīta sistēma būtu pārāk smaga.
Pašmitinot OxiCloud, visa failu glabāšana notiek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez kvotām, bez abonēšanas maksām un bez trešo pušu piekļuves taviem failiem. Izvēles Nextcloud saderības slānis ļauj esošajiem Nextcloud darbvirsmas un mobilajiem klientiem pieslēgties bez pārkonfigurēšanas.
OxiCloud galvenās iespējas
Nextcloud klientu atbalsts
Izvēles Nextcloud saderības slānis ļauj esošajiem Nextcloud darbvirsmas un mobilajiem sinhronizācijas klientiem pieslēgties OxiCloud bez to atkārtotas instalēšanas vai pārkonfigurēšanas.
Zems atmiņas patēriņš
Rust + mimalloc izpildlaiks dīkstāvē izmanto mazāk nekā 100 MB, padarot OxiCloud praktisku mazos VPS plānos, kur uz PHP balstītas mākoņkrātuves steki izsmeltu pieejamo RAM.
Failu koplietošanas saites
Ģenerē publiskas koplietošanas saites failiem un mapēm, lai ārējie saņēmēji varētu lejupielādēt saturu, neizveidojot kontu tavā serverī.
Miskaste un atjaunošana
Dzēstie faili tiek pārvietoti uz atkritni, nevis nekavējoties dzēsti, tādējādi dodot tev laiku atkopšanai pirms neatgriezeniskas dzēšanas.
Iebūvēts mūzikas atskaņotājs
Straumes audio failus tieši no pārlūkprogrammas ar atskaņošanas saraksta atbalstu un ierakstu metadatiem — nav nepieciešams atsevišķs multivides serveris vai spraudnis.
Kāpēc izmantot OxiCloud pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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