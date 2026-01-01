Izvietot Prometheus ar viena klikšķa instalāciju.
CNCF absolvētais atvērtā koda uzraudzības rīkkopa, kas kļuva par nozares standartu mākoņvidei paredzēto metrikas vākšanai un brīdinājumiem.
Izvēlies Prometheus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Prometheus
Prometheus vāc laika rindu metriku no tavas infrastruktūras un lietojumprogrammām, izmantojot uz vilkšanas principa balstītu HTTP modeli, uzglabā to efektīvā lokālā TSDB un piedāvā PromQL — jaudīgu vaicājumu valodu jebkuras metrikas sadalīšanai, apkopošanai un brīdinājumu saņemšanai. CNCF un Kubernetes ietvaros attīstīts, tas ir uzraudzības pamats, ko izvēlējušās DevOps komandas tādos uzņēmumos kā GitLab, DigitalOcean un Uber.
Prometheus palaišana uz tava paša VPS nodrošina neierobežotu metrikas ievadīšanu par fiksētām izmaksām, pilnīgu kontroli pār datu vākšanas intervāliem un saglabāšanas periodiem, kā arī vietējo integrāciju ar Grafana, Alertmanager un simtiem kopienas eksportētāju — bez mākoņpakalpojumu maksām par metriku vai datu paraugu ņemšanas ierobežojumiem.
Prometheus galvenās iespējas
PromQL vaicājumu valoda
Elastīga funkcionāla vaicājumu valoda ļauj tev apkopot, pārveidot un brīdināt par jebkuru rādītāju kombināciju visā tavā infrastruktūrā reāllaikā.
Vilkšanas kolekcija
Prometheus vāc metriku no HTTP galapunktiem pēc konfigurējama grafika, tādējādi atvieglojot jaunu mērķu pievienošanu, nemainot uzraudzīto lietojumprogrammu.
Pakalpojumu atklāšana
Vietējās integrācijas ar Kubernetes, Consul, EC2 un citiem automātiski atklāj un uzrauga jaunus pakalpojumus, tiem palaižoties bez manuālas konfigurācijas.
Brīdināšanas noteikumi
Definē sliekšņa un tendencēs balstītus brīdinājumu noteikumus, kas novirza paziņojumus caur Alertmanager uz Slack, PagerDuty, e-pastu vai jebkuru tīmekļa āķa galapunktu.
Grafana integrācija
Prometheus ir noklusējuma datu avots Grafana, nodrošinot bagātīgus informācijas paneļus, siltuma kartes un visu tavu metrikas vizualizāciju ar minimālu iestatīšanu.
Kāpēc izmantot Prometheus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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