Izvietot LubeLogger ar viena klikšķa instalāciju.
Izcilākais pašmitinātais transportlīdzekļu apkopes un degvielas izsekotājs, lai uzturētu tavu autoparku vislabākajā stāvoklī.
Izvēlies LubeLogger VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LubeLogger
LubeLogger ir īpaša pārvaldības platforma auto entuziastiem, autoparku īpašniekiem un ikvienam, kurš vēlas rūpīgi sekot līdzi sava transportlīdzekļa stāvoklim. Pašmitinot LubeLogger, tu izveido privātu, pastāvīgu ierakstu par katru eļļas maiņu, remontu un degvielas uzpildi katram transportlīdzeklim, kas tev pieder — bez trešo pušu piekļuves un bez abonēšanas maksas.
Atšķirībā no vispārīgām izklājlapām vai ar reklāmām atbalstītām mobilajām lietotnēm, LubeLogger piedāvā specializētu saskarni, kas paredzēta automobiļu apkopes niansēm, ar uz nobraukumu balstītiem atgādinājumiem, degvielas ekonomijas analīzi un kvīšu glabāšanu, saglabājot visu tavu autoparku sakārtotu vienuviet.
LubeLogger galvenās iespējas
Pakalpojumu vēstures izsekošana
Uzturi detalizētu žurnālu par katru remontdarbu un apkopes uzdevumu, kas veikts taviem transportlīdzekļiem, ar datumiem, izmaksām un piezīmēm.
Degvielas ekonomijas analītika
Sekojiet savam degvielas patēriņam un izmaksām laika gaitā ar automātiskiem MPG aprēķiniem un izdevumu diagrammām.
Dokumentu glabāšana
Augšupielādē un glabā kvīšu, reģistrācijas dokumentu un apdrošināšanas karšu digitālās kopijas tūlītējai piekļuvei.
Viedi atgādinājumi
Saņem brīdinājumus par gaidāmajām eļļas maiņām, riepu rotācijām un pārbaudēm, pamatojoties uz tava transportlīdzekļa nobraukumu vai grafiku.
Kāpēc izmantot LubeLogger pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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