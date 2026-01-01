Izvietot Kroki ar viena klikšķa instalāciju.
Vienota diagrammas-kā-koda API, kas pārvērš teksta aprakstus diagrammās, izmantojot 30+ atbalstītās bibliotēkas.
Izvēlies Kroki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kroki
Kroki ir vienota HTTP API diagrammu ģenerēšanai no tekstuāliem aprakstiem. Tā vietā, lai instalētu un uzturētu atsevišķus rīkus katram diagrammas formātam, Kroki apvieno vairāk nekā 30 diagrammu bibliotēkas — tostarp PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr un Excalidraw — aiz viena galapunkta, kas atgriež SVG, PNG vai PDF izvadi.
Pašmitināšana Kroki uz tava VPS novērš atkarību no publiskiem renderēšanas pakalpojumiem, saglabā sensitīvas arhitektūras diagrammas tava tīkla ietvaros un ļauj integrēt diagrammu ģenerēšanu dokumentācijas plūsmās, vikipēdijās un CI/CD darbplūsmās bez ātruma ierobežojumiem vai datu atstāšanas no tavas infrastruktūras.
Kroki galvenās iespējas
30+ diagrammu bibliotēkas
Atveidot PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN un daudzus citus no viena API galapunkta.
Vairāki izvades formāti
Iegūsti diagrammas kā SVG, PNG, PDF vai Base64 — izvēlies formātu, kas atbilst tavai dokumentācijas rīku kopai.
Cauruļvada integrācija
Tieši saderīgs ar Asciidoctor, Confluence, GitLab un jebkuru rīku, kas atbalsta Kroki diagrammu bloku sintaksi.
Nav ārējo zvanu
Visa renderēšana notiek lokāli tavā VPS — arhitektūras un sistēmu diagrammas nekad neatstāj tavu infrastruktūru.
Vienkārša HTTP API
Nosūti POST pieprasījumu ar diagrammas avotu vai iegulsti GET URL — nav nepieciešama SDK vai klienta bibliotēka.
Kāpēc izmantot Kroki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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