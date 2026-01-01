Instalēt Linkwarden ar viena klikšķa instalāciju.
Sadarbības grāmatzīmju pārvaldnieks, kas arhivē pilnas tīmekļa lapu momentuzņēmumus, lai saglabātās saites nekad nepazustu.
Izvēlies Linkwarden VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Linkwarden
Linkwarden ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks, kas atrisina saišu bojāšanos, automātiski arhivējot pilnas lapas momentuzņēmumus — ieskaitot attēlus un formatējumu — brīdī, kad saglabā saiti. Tavas grāmatzīmes paliek lasāmas gadiem ilgi neatkarīgi no tā, kas notiek ar sākotnējo URL. Kolekcijas, tagi, izcēlumi un anotācijas ļauj tev veidot strukturētas zināšanu bāzes, nevis plakanus saišu sarakstus.
Pašmitinot Linkwarden, tu iegūsti neierobežotu arhivēšanu, ko ierobežo tikai tava VPS krātuve, pilnīgu privātumu attiecībā uz taviem pārlūkošanas paradumiem un nekādu risku zaudēt gadiem ilgi veidotas grāmatzīmes mākoņpakalpojuma slēgšanas vai cenu modeļa maiņas dēļ.
Linkwarden galvenās iespējas
Pilnas lapas arhivēšana
Automātiski uzņem pilnas lapas momentuzņēmumus ar attēliem, lai grāmatzīmēs saglabātais saturs tiktu saglabāts pat tad, ja oriģinālās vietnes kļūst nepieejamas.
Kolekcijas un birkas
Sakārto grāmatzīmes nosauktās kolekcijās ar pielāgotām atzīmēm un anotācijām strukturētām, meklējamām zināšanu bāzēm.
Daudzlietotāju sadarbība
Kopīgo kolekcijas ar komandas biedriem un kontrolē piekļuvi ar lietotāja atļaujām komandas pētījumiem un zināšanu apmaiņai.
Pilna teksta meklēšana
Meklējiet arhivētā lapas saturā, virsrakstos, aprakstos un anotācijās, lai uzreiz atrastu jebko savā kolekcijā.
Pārlūkprogrammas paplašinājumi
Saglabā lapas tieši no Chrome vai Firefox ar vienu klikšķi, paplašinājumam tverot saturu, pirms tas pazūd.
Kāpēc izmantot Linkwarden pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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