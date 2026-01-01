Izvieto Bluesky Ozone ar viena klikšķa instalāciju.
Pašuzturēts moderācijas un marķēšanas pakalpojums Bluesky tīklam un citām AT protokola lietojumprogrammām.
Izvēlies Bluesky Ozone VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bluesky Ozone
Bluesky Ozone ir oficiālais moderēšanas un marķēšanas pakalpojums AT protokolam, atvērtajam tīklam, kas nodrošina Bluesky darbību. Tas apvieno Next.js tīmekļa lietotāja saskarni ar aizmugursistēmas pakalpojumu, kas ļauj moderatoriem šķirot ziņojumus, noņemt vai apturēt saturu un kontus, piemērot etiķetes un publicēt šīs etiķetes atpakaļ tīklā, izmantojot WebSockets.
Pārvaldot savu Ozone instanci, tu kļūsti par sakraujamu marķētāju, kuram Bluesky lietotāji var abonēt, dodot kopienām, izdevējiem un pētniekiem iespēju veidot to, ko viņi un viņu dalībnieki redz, bez atkarības no viena moderēšanas pakalpojumu sniedzēja. Pašmitināšana saglabā ziņojumus, etiķešu vēsturi un politikas lēmumus infrastruktūrā, ko tu kontrolē.
Bluesky Ozone galvenās iespējas
Sakraujama marķēšana
Publicē etiķetes, kurām Bluesky lietotāji var pievienoties, uzliekot savus moderācijas skatus virs noklusējuma tīkla politikām.
Ziņojumu šķirošana
Pārskati, eskalē un apstrādā ienākošos moderācijas ziņojumus no vienas saskarnes, kas paredzēta moderācijas komandām.
Noņemšana un apturēšana
Veikt satura noņemšanu, apturēt kontus un atcelt lēmumus ar pilnu audita vēsturi, kas saistīta ar moderatora identitāti.
E-pasta sagataves
Nosūti veidņu moderēšanas e-pastus ietekmētajiem lietotājiem tieši no vadības paneļa konsekventai saziņai.
Pielāgotas etiķetes noteikumi
Izveido un modificē savu etiķešu vārdu krājumu, lai pielāgotu to nišas kopienām, valodām vai satura politikām.
Kāpēc izmantot Bluesky Ozone pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.