Izvietot Cerbos ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, no valodas neatkarīgs autorizācijas pakalpojums kontekstjutīgu piekļuves kontroles politiku rakstīšanai koda veidā.
Izvēlies Cerbos VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cerbos
Cerbos ir pašmitināts politikas lēmumu punkts, kas atdala autorizācijas loģiku no tavas lietojumprogrammas koda. Tā vietā, lai izkliedētu atļauju pārbaudes pa pakalpojumiem, tu definē resursu un principālu politikas kā versiju kontrolētus YAML failus, un Cerbos atbild uz autorizācijas jautājumiem, izmantojot REST un gRPC API, ar reakcijas laiku zem milisekundes.
Pašmitinot Cerbos savā VPS, katrs autorizācijas lēmums un audita žurnāls pilnībā paliek tavā infrastruktūrā — neviens trešās puses pakalpojums neredz, kuri lietotāji piekļūst kuriem resursiem. Politikas atrodas blakus tavam kodam, integrējas ar jebkuru valodu, izmantojot ģenerētus SDK klientus, un tās var pārlādēt izpildes laikā, nepārstartējot tavus pakalpojumus.
Cerbos galvenās iespējas
Politika kā kods
Definē piekļuves noteikumus versiju kontrolētos YAML failos ar pilnu Git vēsturi, koda pārskatīšanu un CI/CD validāciju, nevis datubāzes tabulās, kas paslēptas tavā lietotnē.
Neatkarīgs no valodas
Izsauc Cerbos, izmantojot REST vai gRPC, no jebkuras valodas, ar oficiālajiem SDK klientiem Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby un Rust.
Kontekstu apzinoši lēmumi
Novērtēt atļaujas pret lietotāja, resursa un vides atribūtiem — ieskaitot JWT prasības — lai izteiktu detalizētus noteikumus, kas pārsniedz statiskus lomu piešķīrumus.
Zem milisekundes aizkave
Politikas tiek kompilētas atmiņā esošā lēmumu pieņemšanas dzinējā, tāpēc pārbaudes tiek veiktas ievērojami mazāk nekā milisekundē un horizontāli mērogojas bez datubāzes lēciena.
Iebūvēts audita žurnāls
Katrs autorizācijas lēmums var tikt reģistrēts ar pilnu pieprasījuma un atbildes kontekstu atbilstības ziņojumu sagatavošanai un politikas atkļūdošanai pēc fakta.
Kāpēc izmantot Cerbos pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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