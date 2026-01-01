Izvietot Transmute ar viena klikšķa instalāciju.
Failu pārveidotājs ar privātuma prioritāti, kas pārveido dokumentus, attēlus, audio un video, neaugšupielādējot tos trešo pušu serveros.
Izvēlies Transmute VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Transmute
Transmute ir privātumu prioritizējošs failu pārveidotājs, kas pārveido dokumentus, attēlus, audio un video starp formātiem, izmantojot tīru tīmekļa saskarni. Failus apstrādā tava paša pašmitinātā instance, nevis anonīms mākoņpakalpojums, tāpēc sensitīvi materiāli nekad neatstāj tavu kontrolēto infrastruktūru, un nav augšupielādes ierobežojumu, ūdenszīmju vai maksas par katru konversiju.
Transmute pašmitināšana uz VPS dod komandām privātu, vienmēr pieejamu pārveidošanas rīku, kas sasniedzams no jebkuras pārlūkprogrammas. Tas ir praktisks risinājums reklāmu atbalstītiem tiešsaistes pārveidotājiem, kas vāc datus, padarot to piemērotu organizācijām ar stingrām datu apstrādes prasībām vai ikvienam, kurš vienkārši vēlas formātu pārveidošanu, nenododot failus trešajai pusei.
Transmute galvenās iespējas
Konversija – privātums prioritāte
Faili tiek apstrādāti pilnībā tavā paša pašmitinātā instancē, tādējādi jutīgi dokumenti un multivide nekad nesasniedz trešās puses serveri.
Daudzformātu atbalsts
Konvertē dokumentus, attēlus, audio un video formātus no vienas saskarnes, neinstalējot darbvirsmas programmatūru.
Nav augšupielādes ierobežojumu
Pašhostings noņem failu izmēra ierobežojumus un ūdenszīmes, ko uzliek bezmaksas tiešsaistes konvertēšanas pakalpojumi.
Pārlūkprogrammas saskarne
Velc, nomet un konvertē no jebkuras pārlūkprogrammas ar vienkāršu saskarni, kurai nav nepieciešams konts, lai sāktu.
Pilnas datu īpašumtiesības
Palaid pakalpojumu savā VPS, lai saglabātu pilnīgu kontroli par to, kur faili tiek glabāti un cik ilgi tie tiek saglabāti.
Kāpēc izmantot Transmute pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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