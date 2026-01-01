Izvietot DreamFactory ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda REST un GraphQL API platforma, kas automātiski ģenerē drošas datubāzes API dažu minūšu laikā bez kodēšanas.
Izvēlies DreamFactory VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DreamFactory
DreamFactory ir atvērtā koda API ģenerēšanas platforma, kas nekavējoties izveido pilnībā dokumentētas, ar lomām aizsargātas REST un GraphQL API jebkurai datu bāzei — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server un citām — nerakstot nevienu koda rindiņu. Pievieno savu datu bāzi, un DreamFactory ģenerē pilnīgu CRUD API ar iebūvētu autentifikāciju, ātruma ierobežošanu un lauka līmeņa piekļuves kontroli.
Pašmitināšana DreamFactory uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem datiem un API slāni, bez maksas par katru izsaukumu vai piegādātāja piesaistes. Šī izvietošana ietver MySQL sistēmas datu bāzei un Redis augstas veiktspējas kešatmiņai, nodrošinot tev gatavu API platformu jau no paša sākuma.
DreamFactory galvenās iespējas
Automātiski ģenerēti API
Savieno jebkuru SQL vai NoSQL datubāzi un uzreiz saņem pilnīgu REST un GraphQL API ar pilnu CRUD atbalstu — nav nepieciešama manuāla galapunktu kodēšana.
Lomu piekļuves kontrole
Definē detalizētas atļaujas katram lietotājam vai lomai, ierobežojot piekļuvi līdz pat atsevišķām tabulām un laukiem, lai nodrošinātu datu drošību.
Vairāku datubāzu atbalsts
Ģenerējiet API no MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle un desmitiem citu datu avotu no vienas platformas.
API atslēgu pārvaldība
Izveido un atsauc API atslēgas katrai lietojumprogrammai vai patērētājam, ar izvēles ātruma ierobežošanu, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un kontrolētu lietojumu.
Aktīvie API dokumenti
Katrs ģenerētais API nāk ar interaktīvu Swagger dokumentāciju, lai izstrādātāji varētu nekavējoties izpētīt un testēt galapunktus.
Kāpēc izmantot DreamFactory pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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