Izvietot Bookshelf ar viena klikšķa instalāciju.
Aktīva kopienas atdzimšana Readarr, lai automatizētu e-grāmatu un audiogrāmatu bibliotēkas pārvaldību.
Izvēlies Bookshelf VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bookshelf
Bookshelf ir kopienas uzturētais Readarr pēctecis, kas veidots uz tā paša arr ietvara, kas darbina Sonarr un Radarr. Tas uzrauga tavus iecienītākos autorus, seko līdzi jaunajiem izdevumiem un automātiski lejupielādē un organizē grāmatas, izmantojot tavus esošos lejupielādes klientus — tostarp qBittorrent, Transmission, SABnzbd un NZBGet — pirms to ievietošanas tavā Calibre vai Calibre-Web bibliotēkā ar tīriem metadatiem.
Bookshelf pašmitināšana uz VPS nodrošina pakalpojuma darbību 24/7, lai izdevumi tiktu uztverti brīdī, kad tie parādās, bez atkarības no mājas datora tiešsaistes statusa. Pastāvīgie sējumi saglabā tavus autoru sarakstus, kvalitātes profilus un lejupielādes vēsturi visās konteineru atjaunināšanas reizēs.
Bookshelf galvenās iespējas
Automatizēta autora izsekošana
Uzraugi visas autoru bibliogrāfijas un sērijas, lai katrs jauns izdevums tiktu automātiski ievietots lejupielādes rindā bez manuālas meklēšanas.
Daudzformātu e-grāmatu atbalsts
Atbalsta EPUB, MOBI, AZW3, PDF un audiogrāmatu formātus, tostarp M4B, nodrošinot tev vienu rīku visai tavai digitālajai bibliotēkai.
Lejupielādēt klienta integrāciju
Pieslēdzas pie qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd un NZBGet, lai grāmatas nonāktu tavā bibliotēkā, izmantojot jebkuru klientu, ko jau lieto.
Calibre bibliotēkas sinhronizācija
Integrējas tieši ar Calibre un Calibre-Web, lai automātiski importētu jaunus ieguvumus ar konsekventiem metadatiem un mapju nosaukumiem.
Kvalitātes profilu pārvaldība
Definē vēlamo formātu un rezerves iespējas katram profilam, nodrošinot, ka lejupielādes atbilst taviem kvalitātes standartiem bez manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot Bookshelf pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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