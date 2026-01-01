Izvietot Hemmelig ar viena klikšķa instalāciju.
Kopīgo šifrētus, pašiznīcinošus noslēpumus, izmantojot vienreizējas saites, kas pazūd pēc pirmās lasīšanas.
Izvēlies Hemmelig VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hemmelig
Hemmelig ir pašmitināta lietojumprogramma jutīgas informācijas koplietošanai, izmantojot šifrētas, pašiznīcinošas saites. Paroles, API atslēgas un privātās piezīmes tiek šifrētas klienta pusē, pirms tās pamet pārlūkprogrammu, tāpēc serveris glabā tikai šifrētu tekstu, ko tas nevar atšifrēt. Katru noslēpumu var bloķēt ar piekļuves frāzi, ierobežot pēc IP adreses, iestatīt, lai tas beigtos pēc izvēlēta laika, vai ierobežot līdz maksimālajam skatījumu skaitam.
Hemmelig palaišana savā VPS nodrošina, ka katrs koplietotais akreditācijas dati netiek glabāti trešo pušu infrastruktūrā. Tu kontrolē saglabāšanas noteikumus, piekļuves žurnālus un šifrēšanas robežu, padarot to piemērotu komandām, kas nodod akreditācijas datus, klientu datus vai jebkuru datu slodzi, kas ir pārāk jutīga, lai to atstātu e-pastā vai tērzēšanas vēsturē.
Hemmelig galvenās iespējas
Klienta puses šifrēšana
Noslēpumi tiek šifrēti pārlūkprogrammā ar AES-256-GCM pirms augšupielādes, tāpēc serveris nekad neredz nešifrētu tekstu.
Vienreizējas saites
Katra saite pašiznīcinās pēc konfigurējama skatījumu skaita vai derīguma termiņa beigām, neatstājot nekādas pēdas.
Parole & IP aizsardzība
Bloķē slepenos datus ar izvēles piekļuves frāzi vai ierobežo piekļuvi konkrētiem IP diapazoniem papildu drošības līmenim.
Šifrētas failu augšupielādes
Pievieno failus slepenai informācijai ar tādu pašu end-to-end šifrēšanu, kāda tiek piemērota teksta datu plūsmām, un tie būs gatavi autentificētiem lietotājiem.
QR koda koplietošana
QR kodus var ģenerēt jebkurai slepenai saitei, lai saņēmēji varētu to atvērt tālrunī, nekoējot garas URL adreses.
Nav nepieciešams konts
Ikviens var izveidot un atvērt noslēpumu bez reģistrēšanās, kamēr izvēles konti atbloķē failus un vēsturi.
Kāpēc izmantot Hemmelig pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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