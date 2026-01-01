Izvietot Lemmy ar viena klikšķa instalāciju.
Federēts saišu apkopotājs un diskusiju platforma, kas ļauj kopienām darbināt neatkarīgus forumus, kas savstarpēji savienoti caur ActivityPub Fediverse.
Izvēlies Lemmy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lemmy
Lemmy ir bezmaksas, atvērtā koda federēts saišu apkopotājs un diskusiju platforma — iedomājies Reddit, bet katru serveri neatkarīgi pārvalda tā kopiena, un visi serveri savienojas, izmantojot ActivityPub protokolu, lai lietotāji varētu abonēt kopienas visā Fediversā. Izveidots Rust valodā zemam resursu patēriņam un augstai vienlaicībai, Lemmy nodrošina pavedienveida komentārus, balsojumos balstītu ranžēšanu, pielāgotu kopienas moderāciju, vairākus šķirošanas algoritmus un pulētu tīmekļa lietotāja saskarni.
Lemmy pašmitināšana tavā VPS ļauj kopienu organizatoriem, hobiju grupām un nišas interešu pārstāvjiem vadīt savu forumu bez reklāmu atbalstītiem ieņēmumu modeļiem, algoritmisku plūsmas manipulāciju vai datu vākšanas no centrālas platformas. Komplektā iekļautais PostgreSQL un pict-rs attēlu mitināšana saglabā visu tavā infrastruktūrā.
Lemmy galvenās iespējas
Federētas kopienas
Lietotāji jebkurā Lemmy instancē var abonēt kopienas tavā serverī, un tavi lietotāji var abonēt kopienas jebkur Fediversā.
Komentāru pavedieni un balsošana
Pazīstama Reddit stila pavedienu diskusija ar balsošanu par un pret, vairākiem šķirošanas algoritmiem (karsts, populārs, jauns, strīdīgs) un bezgalīgu pavedienu dziļumu.
Moderācija pa kopienām
Katrā kopienā ir savi moderatori ar detalizētām atļaujām, pielāgotiem noteikumiem un īpašu moderatoru žurnālu caurspīdīgumam.
Iebūvēts attēlu hostings
Komplektā iekļautais pict-rs serveris ļauj lietotājiem augšupielādēt attēlus un video tieši tavā instancē bez ārējiem CDN vai trešo pušu pakalpojumiem.
Surogātpasta novēršanas funkcijas
CAPTCHA reģistrējoties, ātruma ierobežošana, visas instances atļauto un bloķēto saraksti, un konfigurējamas reģistrācijas lietojumprogrammas palīdz pārvaldīt surogātpastu un ļaunprātīgu izmantošanu.
Mobilās lietotnes
Vairākas iOS un Android lietotnes var pieslēgties jebkurai Lemmy instancei, lai lietotāji varētu pārlūkot un publicēt no jebkura mobilā klienta pēc savas izvēles.
Kāpēc izmantot Lemmy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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