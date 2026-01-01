Izvietot Phoenix ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda MI novērojamības platforma LVM lietotņu un MI aģentu izsekošanai, novērtēšanai un uzraudzībai ražošanas vidē.
Izvēlies Phoenix VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Phoenix
Phoenix ir atvērtā koda AI novērojamības platforma, ko izveidojis Arize AI komandām, kas izstrādā lietojumprogrammas ar lieliem valodu modeļiem, aģentiem un izguves cauruļvadiem. Tā uztver katru izsekošanas datus, ko rada tava lietojumprogramma, izmantojot standarta OpenTelemetry instrumentāciju, atklājot latentumu, marķieru lietojumu un atbildes kvalitāti, lai inženieri varētu pamanīt regresijas, pirms tās sasniedz klientus. Ar gatavām integrācijām priekš LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic un vairuma citu AI ietvaru, Phoenix iekļaujas esošajos cauruļvados bez koda pārrakstīšanas.
Pašmitināšana Phoenix uz tava paša VPS saglabā uzvednes, modeļa izvades un izguves kontekstu infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Nav maksu par katru izsekošanas datus vai datu rezidences ierobežojumu — glabā tik daudz telemetrijas, cik atļauj tavs disks.
Phoenix galvenās iespējas
OpenTelemetry izsekošana
Fiksējiet pilnu katra LLM izsaukuma, rīka izsaukuma un izguves posma izpildes koku, izmantojot standarta OTLP protokolu.
Novērtēšanas ietvars
Palaid LLM kā vērtētāju un uz kodu balstītus vērtētājus pāri datu kopām, lai novērtētu atbilžu kvalitāti un atklātu regresijas pirms izvietošanas.
Uzvedņu smilškaste
Pilnveidojiet uzvednes, vienlaikus salīdzinot tās starp modeļiem un parametriem, nepieskaroties lietojumprogrammas kodam vai neveicot atkārtotu izvietošanu.
Ietvaru integrācijas
Viegli integrējama instrumentācija priekš LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock un Vertex AI.
Datu kopas eksperimenti
Veidojiet datu kopas no ražošanas pēdām un atkārtojiet tās pret jaunām uzvedņu vai modeļu versijām, lai salīdzinātu izvades.
Iegulšanas analīze
Pārbaudi izguves kvalitāti ar iegulšanas vizualizācijām, kas atklāj novirzes, kopas un zemas atbilstības rezultātus.
Kāpēc izmantot Phoenix pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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