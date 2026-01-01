Apache Gravitino instalēšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda metadatu ezers, kas apvieno katalogus, shēmas un tabulas starp Iceberg, Hive, MySQL un PostgreSQL aiz viena API.
Izvēlies Apache Gravitino VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Gravitino
Apache Gravitino ir ģeogrāfiski izplatīts, federēts metadatu ezers, kas datu komandām nodrošina vienotu vietu, kur pārvaldīt tabulas, shēmas, failu kopas, modeļus un piekļuves politikas dažādos katalogos. Atšķirībā no tradicionālā Hive Metastore, Gravitino federē esošos katalogus, nekopējot metadatus, un atklāj tos, izmantojot vienotu REST API un modernu tīmekļa lietotāja saskarni, lai dzinēji, piemēram, Trino, Spark, Flink un Doris, varētu vaicāt to pašu loģisko skatu.
Gravitino pašmitināšana savā VPS saglabā sensitīvu izcelsmi, shēmu definīcijas un akreditācijas datu kartējumus tavā vidē un novērš pārvaldītu metadatu pakalpojumu atkārtotās izmaksas. Komplektā iekļautais Iceberg REST kataloga galapunkts ir gatavs atbalstīt lakehouse tabulas uzreiz pēc instalēšanas.
Apache Gravitino galvenās iespējas
Vienots metadatu ezers
Federēt Iceberg, Hive, JDBC un failu sistēmas katalogus aiz viena REST API un trīs līmeņu metalake.catalog.schema nosaukumvietas.
Iebūvēts Iceberg REST
Nodrošina Iceberg REST kataloga galapunktu uz porta 9001, lai Spark, Flink un Trino varētu lasīt un rakstīt Iceberg tabulas bez ārēja pakalpojuma.
Mūsdienīga tīmekļa lietotāja saskarne
Pārlūkojiet metalakes, katalogus, shēmas un tabulas, rediģējiet īpašības un pārbaudiet izcelsmi no iebūvētas tīmekļa konsoles — nav nepieciešams papildu konteiners.
Daudzmotoru saderība
Trino, Spark, Flink, Doris un PyIceberg savienotāji sazinās ar Gravitino, lai vieni un tie paši metadati darbinātu SQL, pakešu un straumēšanas darba slodzes.
Failkopas un modeļu katalogi
Pārvalda nestrukturētus failu kopumus un ML modeļu metadatus līdzās tabulām, nodrošinot AI un datu ezeru darba slodzēm vienotu pārvaldības plakni.
Kāpēc izmantot Apache Gravitino pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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