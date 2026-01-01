Apache Gravitino ar atlaidi līdz 69%

Apache Gravitino instalēšana ar vienu klikšķi.

Atvērtā koda metadatu ezers, kas apvieno katalogus, shēmas un tabulas starp Iceberg, Hive, MySQL un PostgreSQL aiz viena API.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
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30 dienu atmaksas garantija
Apache Gravitino instalēšana ar vienu klikšķi.

Izvēlies Apache Gravitino VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Apache Gravitino

Apache Gravitino ir ģeogrāfiski izplatīts, federēts metadatu ezers, kas datu komandām nodrošina vienotu vietu, kur pārvaldīt tabulas, shēmas, failu kopas, modeļus un piekļuves politikas dažādos katalogos. Atšķirībā no tradicionālā Hive Metastore, Gravitino federē esošos katalogus, nekopējot metadatus, un atklāj tos, izmantojot vienotu REST API un modernu tīmekļa lietotāja saskarni, lai dzinēji, piemēram, Trino, Spark, Flink un Doris, varētu vaicāt to pašu loģisko skatu.

Gravitino pašmitināšana savā VPS saglabā sensitīvu izcelsmi, shēmu definīcijas un akreditācijas datu kartējumus tavā vidē un novērš pārvaldītu metadatu pakalpojumu atkārtotās izmaksas. Komplektā iekļautais Iceberg REST kataloga galapunkts ir gatavs atbalstīt lakehouse tabulas uzreiz pēc instalēšanas.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Apache Gravitino galvenās iespējas

Vienots metadatu ezers

Federēt Iceberg, Hive, JDBC un failu sistēmas katalogus aiz viena REST API un trīs līmeņu metalake.catalog.schema nosaukumvietas.

Iebūvēts Iceberg REST

Nodrošina Iceberg REST kataloga galapunktu uz porta 9001, lai Spark, Flink un Trino varētu lasīt un rakstīt Iceberg tabulas bez ārēja pakalpojuma.

Mūsdienīga tīmekļa lietotāja saskarne

Pārlūkojiet metalakes, katalogus, shēmas un tabulas, rediģējiet īpašības un pārbaudiet izcelsmi no iebūvētas tīmekļa konsoles — nav nepieciešams papildu konteiners.

Daudzmotoru saderība

Trino, Spark, Flink, Doris un PyIceberg savienotāji sazinās ar Gravitino, lai vieni un tie paši metadati darbinātu SQL, pakešu un straumēšanas darba slodzes.

Failkopas un modeļu katalogi

Pārvalda nestrukturētus failu kopumus un ML modeļu metadatus līdzās tabulām, nodrošinot AI un datu ezeru darba slodzēm vienotu pārvaldības plakni.

Kāpēc izmantot Apache Gravitino pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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