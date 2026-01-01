Izvietot jaunu API ar viena klikšķa instalāciju.
Vienota LLM vārteja vairāku AI pakalpojumu sniedzēju pārvaldībai ar lietojuma izsekošanu, piekļuves kontroli un slodzes balansēšanu.
Izvēlies New API VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar New API
Jaunā API ir atvērtā koda LLM vārteja, kas nodrošina vienotu piekļuves punktu OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini un desmitiem citu AI pakalpojumu sniedzēju. Tā centralizē API atslēgu pārvaldību, ievieš lietošanas kvotas, izseko izmaksas par lietotāju vai komandu un nodrošina avārijas pārslēgšanu un slodzes balansēšanu starp pakalpojumu sniedzējiem — viss caur tīmekļa vadības paneli.
Pašmitināšana Jaunā API uz tava VPS saglabā sensitīvus AI akreditācijas datus un lietošanas datus tavā kontrolē, novērš vārtejas maksu par katru pieprasījumu un dod tev elastību pievienot vai mainīt pakalpojumu sniedzējus, nemainot tava lietojumprogrammas kodu.
New API galvenās iespējas
Vienota pakalpojumu sniedzēja vārteja
Novirzi pieprasījumus uz OpenAI, Claude, Gemini un citiem LLM, izmantojot vienu galapunktu, mainot pakalpojumu sniedzējus, nemainot savu lietojumprogrammas kodu.
Lietojuma izsekošana un kvotas
Uzraugi žetonu patēriņu un izmaksas katram lietotājam, komandai vai projektam, un iestati stingrus ierobežojumus, lai novērstu negaidītus AI izdevumus visā tavā organizācijā.
Slodzes balansēšana un avārijas pārslēgšanās
Izplatīt pieprasījumus vairākos pakalpojumu sniedzēju kanālos un automātiski pāriet uz alternatīvām, ja pakalpojumu sniedzējs nav pieejams, maksimāli palielinot darbības laiku.
Uz marķieriem balstīta piekļuves kontrole
Izsniedz API žetonus komandām un lietojumprogrammām, neatklājot savus faktiskos pakalpojumu sniedzēja akreditācijas datus, saglabājot noslēpumus centralizētus un atsaucamiem jebkurā laikā.
Tīmekļa informācijas panelis
Pārvaldi kanālus, lietotājus un kvotas, izmantojot iebūvētu tīmekļa saskarni ar reāllaika lietošanas žurnāliem un patēriņa analīzi.
Kāpēc izmantot New API pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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