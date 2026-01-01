Izvietot OpenRemote ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IoT platforma aktīvu pārvaldībai, ēku automatizācijai, enerģijas uzraudzībai un savienoto ierīču orķestrēšanai.
Izvēlies OpenRemote VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenRemote
OpenRemote ir 100% atvērtā koda IoT platforma, kas ļauj tev ievadīt datus no jebkuras ierīces, modelēt reālās pasaules aktīvus, automatizēt darbību ar noteikumiem un piegādāt pielāgotus lietotāja interfeisus — visu no viena paša mitināta steka. Tā atbalsta tādus protokolus kā MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus un Zigbee uzreiz, kā arī pārvaldnieka API pielāgotām integrācijām.
Pašmitinot OpenRemote savā VPS, telemetrija, automatizācijas loģika un galalietotāja dati tiek saglabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru ierīci un bez piegādātāja piesaistes. Šī veidne apvieno pārvaldnieku, Keycloak identitāti, PostgreSQL un HAProxy malu ar automātiskiem Let's Encrypt sertifikātiem, lai steks būtu gatavs saņemt ierīces caur HTTPS un MQTT/TLS, tiklīdz tas tiek palaists.
OpenRemote galvenās iespējas
Multi-protokolu aģenti
Savieno ierīces, izmantojot MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee un citus, nerakstot protokola kodu katrai integrācijai.
Aktīvu un atribūtu modelis
Modelē reālās pasaules lietas — ēkas, transportlīdzekļus, enerģijas skaitītājus — kā tipizētus aktīvus ar atribūtiem, metadatiem un vēsturiskiem datu punktiem.
Kad-tad un plūsmas noteikumi
Automatizē darbību, izmantojot vizuālo 'kad-tad' redaktoru, uz plūsmu balstītus noteikumus vai JavaScript un Groovy padziļinātiem scenārijiem.
Daudzlietotāju jomas
Izolē klientus vai vietnes atsevišķās Keycloak atbalstītās sfērās ar katrai sfērai atsevišķiem lietotājiem, resursiem un informācijas paneļiem.
Ieskatu paneļi
Izveido pielāgotus informācijas paneļus, balstoties uz reāliem un vēsturiskiem atribūtu datiem, neeksportējot tos uz atsevišķu analīzes rīku.
MQTT un HTTP API
Padarīt pieejamu iebūvētu MQTT brokeri uz porta 8883 un REST un WebSocket API, lai ārējās sistēmas varētu lasīt un rakstīt aktīvu stāvokli.
Kāpēc izmantot OpenRemote pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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