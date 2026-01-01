Uzstādīt Countly ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta produktu analītikas platforma lietotāju ceļu izsekošanai mobilajās, tīmekļa un datora lietojumprogrammās.
Izvēlies Countly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Countly
Countly ir atvērtā koda, uz privātumu orientēta analītikas un iesaistes platforma, kurai uzticas tūkstošiem komandu produktu veiktspējas un lietotāju uzvedības izsekošanai mobilajās, tīmekļa, datoru un IoT lietojumprogrammās. Tās spraudņu arhitektūra ļauj tev iespējot tikai to, kas tev nepieciešams — no sesiju izsekošanas un avāriju ziņošanas līdz paziņojumiem un attālajai konfigurācijai — nepārslogojot tavu izvietošanu.
Countly pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār taviem analītikas datiem, bez trešo pušu datu koplietošanas, bez paraugu ņemšanas ierobežojumiem un bez maksas par katru notikumu. Palaid to savā VPS, lai sensitīvus lietotāju uzvedības datus pilnībā saglabātu savā infrastruktūrā un atbilstu GDPR un privātuma atbilstības prasībām.
Countly galvenās iespējas
Starpplatformu izsekošana
Vāc sesijas, notikumus un lietotāju ceļus no mobilajām (iOS, Android), tīmekļa un datoru lietotnēm, izmantojot oficiālos SDK React Native, Flutter, Unity un citiem.
Avāriju ziņošana
Uztveriet un analizējiet kļūdas un avārijas visās platformās, ar pilnām steka trasēm un ietekmēto lietotāju skaitu, lai palīdzētu prioritizēt labojumus.
Push paziņojumi
Sūti mērķtiecīgus push paziņojumus iOS un Android lietotājiem tieši no vadības paneļa, ar auditorijas segmentāciju un piegādes izsekošanu.
Attālā konfigurācija
Atjaunini lietotnes darbību reāllaikā, neizlaižot jaunu versiju, izmantojot attālās konfigurācijas atslēgu-vērtību pārus, kas piesaistīti konkrētiem lietotāju segmentiem.
Atbilstības centrs
Pārvaldi GDPR piekrišanas pārvaldību un datu subjektu pieprasījumus (tostarp datu eksportu un dzēšanu) no vienas iebūvētas saskarnes.
Kāpēc izmantot Countly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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