Izvietot Crontab UI ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Tīmekļa saskarne cron uzdevumu drošai pārvaldībai ar importēšanas, eksportēšanas, dublēšanas un HTTP autentifikācijas iespējām.
Izvēlies Crontab UI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Crontab UI
Crontab UI ir atvērtā koda Node.js tīmekļa lietojumprogramma, kas aizstāj kļūdām pakļauto manuālo crontab rediģēšanu ar drošu, vizuālu saskarni. Darbu pievienošana, dzēšana, apturēšana un atsākšana prasa tikai vienu klikšķi, un katra izmaiņa tiek validēta pirms tās piemērošanas, tāpēc drukas kļūda vairs neaptur visus tavus ieplānotos uzdevumus vienlaikus.
Pašmitināšana Crontab UI uz tava paša VPS dod tev privātu vadības paneli simtiem cron darbu ar katra darba kļūdu žurnāliem, automātiskām dublējumkopijām pirms riskantām darbībām un importēšanas/eksportēšanas funkciju, lai atkārtotu to pašu grafiku vairākās mašīnās. Iebūvētā HTTP pamata autentifikācija pasargā saskarni, neprasot ārēju reversā starpniekserveri vai identitātes nodrošinātāju.
Crontab UI galvenās iespējas
Droša darba rediģēšana
Pievieno, rediģē, apturi, atsāc un dzēs cron uzdevumus, izmantojot validētu lietotāja saskarni, tā vietā, lai riskētu ar sintakses kļūdām neapstrādātos crontab failos.
Importēt un eksportēt
Importē esošu crontab dažu sekunžu laikā un eksportē savu pilno konfigurāciju, lai atkārtoti izvietotu to pašu grafiku citās mašīnās bez SSH.
Automātiskās dublējumkopijas
Crontab UI izveido dublējumu pirms katras importēšanas un ļauj tev izveidot momentuzņēmumu un atjaunot savus uzdevumus pēc pieprasījuma, lai atgūtos no kļūdām.
Kļūdu žurnāli pa darbiem
Katrs ieplānotais darbs raksta savu kļūdu žurnālu, lai tu varētu pārbaudīt kļūmes un atkļūdot problēmas, neizmantojot kopīgu sistēmas žurnālu.
Sūtījumi un āķi
Konfigurē e-pasta paziņojumus vai webhook atzvanus katram uzdevumam, lai brīdinātu savu komandu vai aktivizētu pakārtoto automatizāciju pēc katras izpildes.
HTTP autentifikācija
Aizsargā tīmekļa saskarni ar iebūvētu pamata autentifikāciju, lai tikai autorizēti lietotāji varētu skatīt vai modificēt tavus ieplānotos uzdevumus.
Kāpēc izmantot Crontab UI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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