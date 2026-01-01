Izvietot LanguageTool ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda gramatikas, stila un pareizrakstības pārbaudītājs vairāk nekā 25 valodām, kas tiek nodrošināts kā privāts, pašu uzturēts REST API.
Izvēlies LanguageTool VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LanguageTool
LanguageTool ir visaptverošs atvērtā koda korektūras serveris, kas atrod gramatikas, stila, pieturzīmju un pareizrakstības kļūdas vairāk nekā 25 valodās, izmantojot vienkāršu RESTful HTTP API. Tas sniedzas tālu aiz pamata pareizrakstības pārbaudes, lai atklātu sarežģītas gramatiskas problēmas, padarot to par privātumam draudzīgu alternatīvu mākoņpakalpojumu gramatikas pārbaudes rīkiem, piemēram, Grammarly.
Šis ir tikai API pakalpojums bez tradicionālas tīmekļa UI. Klienti — pārlūkprogrammu paplašinājumi, LibreOffice spraudņi, koda redaktori un pielāgotas lietojumprogrammas — norāda uz tavu izvietošanas URL un tieši izsauc /v2/check galapunktu. Pašmitināšana nozīmē, ka rakstītais saturs nekad neatstāj tavu infrastruktūru, kas ir būtiski juridiskiem, medicīniskiem vai sensitīviem biznesa dokumentiem.
LanguageTool galvenās iespējas
25+ valodu atbalsts
Pārbaudi gramatiku un stilu angļu, spāņu, franču, vācu, portugāļu, holandiešu, poļu un daudzās citās valodās no viena pakalpojuma.
Padziļināta gramatikas pārbaude
Atklāj sarežģītas gramatikas kļūdas, stila problēmas un jauktus vārdus, ko vienkārši pareizrakstības pārbaudītāji palaiž garām.
REST API integrācija
Integrē gramatikas pārbaudi jebkurā lietojumprogrammā, CMS vai redaktorā, izmantojot vienkāršu /v2/check HTTP galapunktu.
N-grammu valodu modeļi
Iespējot izvēles n-grammu modeļus ievērojami uzlabotai bieži jauktu vārdu un frāžu noteikšanai.
Konfigurējami resursi
Pielāgo Java atmiņas apjomu izvietošanas laikā, lai līdzsvarotu atmiņas lietojumu ar caurlaidspēju atbilstoši tavam paredzamajam pieprasījumu apjomam.
Kāpēc izmantot LanguageTool pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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