Izvietot Fenrus ar viena klikšķa instalāciju.
Personīgā sākumlapa un vadības panelis ātrai piekļuvei tavām lietotnēm, vietnēm un pakalpojumiem ar viedajiem lietotņu logrīkiem un pielāgotām meklētājprogrammām.
Izvēlies Fenrus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fenrus
Fenrus ir pašu mitināts personīgais informācijas panelis, kas aizstāj tava pārlūka jauno cilnes lapu ar pilnībā pielāgojamu sākumlapu. Sakārto saites un lietojumprogrammas grupās, izmanto viedos lietotņu logrīkus, kas iegūst reāllaika datus no tādiem pakalpojumiem kā Sonarr, Radarr un Jellyfin, un konfigurē vairākas meklētājprogrammas ar tastatūras īsceļiem. Visas tavas personīgās lietotnes un bieži apmeklētās vietnes ir pieejamas vienā, privātā lapā.
Tā kā Fenrus pilnībā darbojas uz tava paša VPS, neviena no tavām lietotņu URL adresēm, lietošanas paradumiem vai konfigurētajiem pakalpojumiem netiek kopīgota ar trešo pušu informācijas paneļa pakalpojumiem. Dati tiek glabāti vieglā LiteDB failā, kas nozīmē, ka nav jāpārvalda ārēja datubāze — iestatīšana aizņem tikai dažas sekundes, un visa konfigurācija atrodas vienā sējumā.
Fenrus galvenās iespējas
Gudrie lietotņu logrīki
Savieno pakalpojumus, piemēram, Sonarr, Radarr, Jellyfin un citus, lai parādītu tiešraides statusu, skaitu un aktivitātes datus tieši uz tava vadības paneļa flīzēm.
Pielāgotas meklētājprogrammas
Pievieno jebkuru meklētājprogrammu ar URL modeli un tastatūras saīsni, pēc tam pārslēdzies starp Google, DuckDuckGo vai savu Searx instanci ar vienu taustiņsitienu.
Organizētas lietotņu grupas
Sakārto saites un lietotnes nosauktās grupās, lai darba lietotnes, mediju pakalpojumi, mājas automatizācija un personīgās vietnes būtu glīti atdalītas.
Daudzlietotāju atbalsts
Katram lietotājam ir neatkarīga vadības paneļa konfigurācija, lai ikviens mājsaimniecībā vai komandā varētu uzturēt savu izkārtojumu un lietotņu sarakstu.
Automātiskie favikoni
Fenrus automātiski ielādē favikonas saitēm, kurām nav konfigurēta pielāgota ikona, saglabājot tavu informācijas paneli vizuāli sakārtotu bez manuāla darba.
Nulles ārējā datubāze
Visa konfigurācija tiek glabāta vienā LiteDB failā — nav nepieciešams PostgreSQL vai MySQL, padarot dublējumkopiju veidošanu un migrāciju par vienkāršu faila kopēšanu.
Kāpēc izmantot Fenrus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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