Izvietot Kener ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda statusa lapas platforma pakalpojumu uzraudzībai un paziņošanai par incidentiem lietotājiem reāllaikā.
Izvēlies Kener VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kener
Kener ir atvērtā koda statusa lapas sistēma, kas izveidota ar SvelteKit un kas ļauj komandām pārraudzīt pakalpojumus un pārredzami paziņot par pārtraukumiem. Tā atbalsta vairākus monitoru veidus — HTTP/API galapunktus, TCP, DNS, SSL sertifikātus, ping, SQL vaicājumus, sirdspukstus un spēļu serverus — katrs tiek izsekots un parādīts publiskā statusa lapā ar darbības laika vēsturi un atbildes laika diagrammām.
Pašmitināšana Kener uz tava VPS saglabā visus uzraudzības datus un incidentu vēsturi tavā kontrolē. Iekļautā Redis instance apstrādā darbu rindas un kešatmiņu, savukārt lietojumprogrammas dati pēc noklusējuma tiek glabāti SQLite — nav nepieciešama ārēja datubāze. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas instancē, kļūst par administratoru.
Kener galvenās iespējas
Daudzprotokolu monitorings
Pārraugi HTTP galapunktus, TCP portus, DNS ierakstus, SSL sertifikātus, ping mērķus, sirdspukstus un spēļu serverus no viena vadības paneļa.
Incidentu vadība
Izveido incidentu ziņojumus ar laika zīmogotiem statusa laika grafikiem, publicē aktuālos atjauninājumus un arhivē risinājumus pārskatāmai pārtraukumu vēsturei.
Plānota apkope
Paziņo par plānoto dīkstāvi iepriekš, lai lietotāji redzētu gaidāmos apkopes periodus statusa lapā, pirms pakalpojums tiek pārtraukts.
Daudzkanālu paziņojumi
Brīdini savu komandu, izmantojot e-pastu, Slack, Discord vai tīmekļa āķus, brīdī, kad monitors maina stāvokli vai atjaunojas.
Iegulstamas statusa emblēmas
Pievieno tiešraides statusa emblēmas vai iframe savai dokumentācijai, mājaslapai vai lietotnes vadības panelim, lai tieši lapā parādītu pakalpojuma statusu.
Lomu piekļuve
Uzaicini komandas dalībniekus ar atšķirīgām lomām, lai sadarbotos pie incidentu atjauninājumiem un uzraudzītu konfigurāciju, neiedalot administratora piekļuvi.
Kāpēc izmantot Kener pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.