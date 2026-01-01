Izvietot Tyk Gateway ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda API vārteja REST, GraphQL un gRPC API drošībai, pārvaldībai un uzraudzībai bez maksas licencēšanas vai funkciju maksas sienām.
Izvēlies Tyk Gateway VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tyk Gateway
Tyk Gateway ir pilnībā atvērtā koda API vārteja, kas pārvalda autentifikāciju, ātruma ierobežošanu, kvotas un pieprasījumu transformāciju jūsu aizmugursistēmas pakalpojumiem. Licencēta saskaņā ar Mozilla Public License 2.0, katra vārtejas funkcija ir pieejama bez licences atslēgas — OAuth 2.0, JWT validācija, GraphQL starpniekservera izmantošana un spraudņu atbalsts ir iekļauti atvērtā koda versijā.
Redis ir vienīgā atkarība, nodrošinot izplatītu sesiju glabāšanu un ātruma ierobežojumu skaitītājus. Konfigurācija tiek pārvaldīta, izmantojot REST pārvaldības API, padarot Tyk saderīgu ar infrastruktūras kā koda darbplūsmām un CI/CD cauruļvadiem. Pašmitināšana saglabā visu API datplūsmu, akreditācijas datus un lietošanas datus jūsu pašu infrastruktūrā.
Tyk Gateway galvenās iespējas
Autentifikācijas starpprogrammatūra
Aizsargā API ar OAuth 2.0, JWT, HMAC parakstiem, Basic Auth, savstarpējo TLS vai API atslēgām — nav nepieciešams pielāgots autentifikācijas kods.
Ātruma ierobežošana un kvotas
Piemēro katram lietotājam, katrai lietojumprogrammai vai katrai politikai pieprasījumu ierobežojumus un lietošanas kvotas, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu godīgu piekļuvi.
Daudzprotokolu atbalsts
Maršrutējiet REST, GraphQL, gRPC, TCP un WebSocket API, izmantojot vienu vārteju ar protokolu apzinātu transformāciju un starpniecību.
Pieprasījuma transformācija
Pārrakstīt URL adreses, ievietot vai noņemt galvenes, modificēt pieprasījuma un atbildes pamattekstus un konvertēt starp SOAP un GraphQL uzreiz.
Spraudņa starpprogrammatūra
Paplašini vārtejas darbību ar pielāgotu loģiku, rakstītu JavaScript, Python, Go vai gRPC valodā, nemainot pamatkodu.
Kāpēc izmantot Tyk Gateway pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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