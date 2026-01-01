Cloudreve ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Cloudreve ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināta mākoņkrātuves platforma ar failu koplietošanu, tiešsaistes priekšskatījumu un vairāku lietotāju atbalstu tavā pilnīgā kontrolē.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Cloudreve ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Cloudreve VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 131,76 € (regulārā cena 431,76 €). Tiek atjaunots par 11,99 €/mēn.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 191,76 € (regulārā cena 527,76 €). Tiek atjaunots par 14,99 €/mēn.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 263,76 € (regulārā cena 863,76 €). Tiek atjaunots par 27,99 €/mēn.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 24 mēnešus par 527,76 € (regulārā cena 1 559,76 €). Tiek atjaunots par 49,99 €/mēn.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Cloudreve

Cloudreve ir atvērtā koda pašu mitināta mākoņkrātuves platforma ar vairāk nekā 27 000 GitHub zvaigznēm, kas izveidota, lai sniegtu indivīdiem un komandām privātu mākoņdisku, ko tie pilnībā kontrolē. Tā nodrošina izsmalcinātu, Google Drive stila pieredzi — vilkšanas un nomešanas augšupielādes, koplietojamas saites, tiešsaistes multivides priekšskatījumu un WebDAV darbvirsmas integrāciju — vienlaikus glabājot katru failu infrastruktūrā, kas pieder tev.

Atšķirībā no komerciālajiem mākoņkrātuves pakalpojumiem, Cloudreve nepiemēro maksu par lietotāju, failu skenēšanu un krātuves ierobežojumus, kas pārsniedz tava VPS diska ietilpību. Tā atbalsta vairākus krātuves aizmugursistēmas, tostarp lokālo disku, ar S3 saderīgus pakalpojumus, OneDrive un Google Drive, ļaujot tev apvienot atšķirīgas krātuves zem viena piekļuves punkta. Šī izvietošana savieno Cloudreve ar PostgreSQL un Redis, lai nodrošinātu uzticamu metadatu glabāšanu un ātru failu pārlūkošanu.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Cloudreve galvenās iespējas

Vairākas glabāšanas aizmugursistēmas

Savieno vietējo disku, ar S3 saderīgus datu glabāšanas konteinerus, OneDrive vai Google Drive un pārvaldi visu krātuvi no vienas vienotas saskarnes.

Droša failu koplietošana

Izveido koplietošanas saites ar papildu paroles aizsardzību, derīguma termiņiem un lejupielādes ierobežojumiem, lai kontrolētu, kas kam piekļūst.

Tiešsaistes mediju priekšskatījums

Apskatīt attēlus, video, audio, dokumentus un koda failus tieši pārlūkprogrammā, nelejupielādējot.

WebDAV darbvirsmas piekļuve

Cloudreve var pievienot kā tīkla disku operētājsistēmās Windows, macOS vai Linux vietējai failu sistēmas integrācijai bez papildu programmatūras.

Daudzlietotāju ar kvotām

Izveido lietotāju kontus ar individuālām krātuves kvotām un atļauju līmeņiem ģimenēm, komandām vai klientiem.

Kāpēc izmantot Cloudreve pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Sākt

Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy ir uz tīmekļa balstīta VPN pārvaldības saskarne WireGuard

Izvēlēties
2FAuth

2FAuth

Pašmitināts divu faktoru autentifikācijas kodu pārvaldnieks tīmeklim un mobilajām ierīcēm

Izvēlēties
Actual Budget

Actual Budget

Uz privātumu orientēta personīgo finanšu lietotne ar aplokšņu budžetēšanu

Izvēlēties
Skatīt visas lietotnes

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.