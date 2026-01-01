Izvietot Cloudreve ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta mākoņkrātuves platforma ar failu koplietošanu, tiešsaistes priekšskatījumu un vairāku lietotāju atbalstu tavā pilnīgā kontrolē.
Izvēlies Cloudreve VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cloudreve
Cloudreve ir atvērtā koda pašu mitināta mākoņkrātuves platforma ar vairāk nekā 27 000 GitHub zvaigznēm, kas izveidota, lai sniegtu indivīdiem un komandām privātu mākoņdisku, ko tie pilnībā kontrolē. Tā nodrošina izsmalcinātu, Google Drive stila pieredzi — vilkšanas un nomešanas augšupielādes, koplietojamas saites, tiešsaistes multivides priekšskatījumu un WebDAV darbvirsmas integrāciju — vienlaikus glabājot katru failu infrastruktūrā, kas pieder tev.
Atšķirībā no komerciālajiem mākoņkrātuves pakalpojumiem, Cloudreve nepiemēro maksu par lietotāju, failu skenēšanu un krātuves ierobežojumus, kas pārsniedz tava VPS diska ietilpību. Tā atbalsta vairākus krātuves aizmugursistēmas, tostarp lokālo disku, ar S3 saderīgus pakalpojumus, OneDrive un Google Drive, ļaujot tev apvienot atšķirīgas krātuves zem viena piekļuves punkta. Šī izvietošana savieno Cloudreve ar PostgreSQL un Redis, lai nodrošinātu uzticamu metadatu glabāšanu un ātru failu pārlūkošanu.
Cloudreve galvenās iespējas
Vairākas glabāšanas aizmugursistēmas
Savieno vietējo disku, ar S3 saderīgus datu glabāšanas konteinerus, OneDrive vai Google Drive un pārvaldi visu krātuvi no vienas vienotas saskarnes.
Droša failu koplietošana
Izveido koplietošanas saites ar papildu paroles aizsardzību, derīguma termiņiem un lejupielādes ierobežojumiem, lai kontrolētu, kas kam piekļūst.
Tiešsaistes mediju priekšskatījums
Apskatīt attēlus, video, audio, dokumentus un koda failus tieši pārlūkprogrammā, nelejupielādējot.
WebDAV darbvirsmas piekļuve
Cloudreve var pievienot kā tīkla disku operētājsistēmās Windows, macOS vai Linux vietējai failu sistēmas integrācijai bez papildu programmatūras.
Daudzlietotāju ar kvotām
Izveido lietotāju kontus ar individuālām krātuves kvotām un atļauju līmeņiem ģimenēm, komandām vai klientiem.
Kāpēc izmantot Cloudreve pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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