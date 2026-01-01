Izvietot OpenObserve ar viena klikšķa instalāciju.
Vienota novērojamības platforma žurnāliem, metrikiem, izsekošanai un informācijas paneļiem — rentabla pašu mitināta alternatīva Datadog un Splunk.
Izvēlies OpenObserve VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenObserve
OpenObserve (O2) ir mākoņdatošanas novērojamības platforma, kas veidota Rust valodā un apvieno žurnālfailu pārvaldību, metriku uzraudzību, izkliedēto izsekošanu un reālo lietotāju uzraudzību vienā vieglā izvietošanā. Izmantojot Parquet kolonnu krātuvi ar vietējo S3 atbalstu, tā nodrošina uzglabāšanas izmaksas līdz pat 140 reizēm zemākas nekā Elasticsearch, vienlaikus piedāvājot salīdzināmu vai labāku vaicājumu veiktspēju.
Atšķirībā no daudzkomponentu novērojamības stekiem, kas prasa atsevišķus rīkus žurnālfailiem, metrikām un izsekošanai, OpenObserve tiek piegādāts kā viens binārs fails ar iegultu datu bāzi. Pašmitināšana VPS nodrošina inženieru un operāciju komandām pilnīgu kontroli pār saviem telemetrijas datiem — bez licencēšanas par katru lietotāju, bez datu izņemšanas maksām un bez trešo pušu piekļuves jutīgiem infrastruktūras metriem, kļūdu žurnālfailiem vai lietotāju sesiju datiem.
OpenObserve galvenās iespējas
Vienota novērojamība
Žurnāli, metrika, izkliedētas izsekošanas un reālo lietotāju uzraudzība viss vienā platformā — nav nepieciešams apvienot atsevišķus rīkus vai uzturēt vairākas integrācijas.
Parquet krātuve
Kolonnu Parquet formāts ar S3-vietējo krātuvi samazina datu glabāšanas izmaksas līdz pat 140 reizēm salīdzinājumā ar Elasticsearch, padarot petabaitu mēroga novērojamību ekonomiski dzīvotspējīgu.
OpenTelemetry vietējais
Ievelk datus, izmantojot OpenTelemetry standartu, bez piegādātājam specifiskiem aģentiem vai patentētiem SDK, kas nepieciešami žurnāliem, metrikiem vai izsekošanai.
SQL un PromQL vaicājumi
Vaicājiet žurnālus un izsekošanu ar SQL un metrikas ar PromQL — pazīstamas valodas, kas novērš nepieciešamību apgūt patentētu vaicājumu sintaksi.
Iebūvēti informācijas paneļi
Iepriekš izveidotas informācijas paneļa veidnes un vizuālais informācijas paneļa veidotājs nodrošina tūlītēju pārskatāmību par infrastruktūru, lietojumprogrammu veiktspēju un kļūdu biežumu.
Kāpēc izmantot OpenObserve pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.