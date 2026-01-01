Izvietot OwnTracks Recorder ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta aizmugursistēma, kas glabā un vizualizē atrašanās vietas datus, kurus publicē OwnTracks tālruņa lietotnes, izmantojot MQTT.
Izvēlies OwnTracks Recorder VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder ir oficiālais aizmugursistēmas risinājums OwnTracks iOS un Android lietotnēm, piedāvājot tev pilnībā paša mitinātu alternatīvu komerciāliem atrašanās vietas koplietošanas pakalpojumiem. Recorder abonē tavu privāto MQTT brokeri, uzņem atrašanās vietas publicējumus no taviem tālruņiem un saglabā katru punktu kā vienkāršus failus diskā, neprasot ārēju datubāzi.
Iebūvēts HTTP serveris nodrošina REST API, tiešraides WebSocket straumi un gatavus skatus pēdējām pozīcijām, ikdienas maršrutiem un GeoJSON kartēm. Šī veidne apvieno Recorder ar Eclipse Mosquitto brokeri, kuram jau sākotnēji ir iespējota paroles autentifikācija, lai tu varētu novirzīt savas OwnTracks lietotnes uz savu VPS un sākt vākt atrašanās vietas vēsturi, nekad nesūtot savus pārvietošanās datus trešajai pusei.
OwnTracks Recorder galvenās iespējas
Privāta atrašanās vietas aizmugursistēma
Saglabā katru publicēto pozīciju no tavām OwnTracks lietotnēm tavā paša serverī, neiesaistot trešo pušu mākoņpakalpojumus.
Iebūvēts MQTT brokeris
Komplektā iekļautais Eclipse Mosquitto ar paroles autentifikāciju ir gatavs, lai telefoni varētu pieslēgties no jebkuras vietas internetā.
Tiešraides karte un trases
Tīmekļa saskarne parāda pēdējās pozīcijas, ikdienas maršrutus un tiešraides karti, kas atjauninās, izmantojot WebSocket, kad pienāk jaunas atrašanās vietas.
REST un WebSocket API
Vaicājiet saglabātās atrašanās vietas kā JSON, GeoJSON vai CSV, izmantojot dokumentētu REST API, vai straumējiet atjauninājumus, izmantojot WebSocket.
Vienkāršu failu glabāšana
Nav nepieciešama SQL datubāze darbībai — dati tiek rakstīti kā vienkārši faili, kurus ir viegli dublēt, pārbaudīt un arhivēt.
Lua āķi un ocat
Paplašini datu ievadi ar Lua āķiem un vaicājumu vēsturi no komandrindas, izmantojot komplektā iekļauto ocat utilītu.
Kāpēc izmantot OwnTracks Recorder pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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