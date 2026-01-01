Izvietot Readyset ar viena klikšķa instalāciju.
Vadu savietojams kešatmiņas slānis, kas atrodas pirms Postgres un MySQL, lai paātrinātu vaicājumus un mērogotu lasīšanas datplūsmu.
Izvēlies Readyset VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Readyset
Readyset ir daļējas stāvokļa straumēšanas SQL kešatmiņa, kas atrodas starp tavu lietojumprogrammu un esošo Postgres vai MySQL datubāzi. Tā izmanto vietējo vadu protokolu, tāpēc lietojumprogrammas savienojas ar savu pašreizējo draiveri un savienojuma virkni — bez koda izmaiņām, bez ORM pārrakstīšanas, bez atsevišķas kešatmiņas anulēšanas loģikas uzturēšanas.
Pamatā Readyset izmanto inkrementālu skatu uzturēšanu, lai uzturētu kešatmiņā saglabātos vaicājumu rezultātus aktuālus, mainoties pamatā esošajām tabulām, novēršot novecošanas un kešatmiņas pārslodzes problēmas, kas raksturīgas tradicionālajām atslēgu-vērtību kešatmiņām, piemēram, Redis vai Memcached. Pašmitināšana uz VPS saglabā vaicājumu datplūsmu un datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, vienlaikus novēršot pārvaldīto kešatmiņas pakalpojumu maksu par katru vaicājumu.
Readyset galvenās iespējas
Vadu saderīgs starpniekserveris
Ievietojas starp lietojumprogrammām un Postgres vai MySQL bez draiveru izmaiņām, ORM pārrakstīšanas vai jaunu klientu bibliotēku apgūšanas.
Inkrementāla skata uzturēšana
Kešatmiņā saglabātie vaicājumu rezultāti tiek atjaunināti uz vietas, mainoties augšupējām tabulām, lai lasītie dati paliktu aktuāli bez manuālas kešatmiņas anulēšanas vai TTL minējumiem.
Eksplicīta vaicājumu kešatmiņa
Tu izvēlies, kuras SELECT instrukcijas kešot ar CREATE CACHE instrukciju, nodrošinot precīzu kontroli pār atmiņas izmantošanu un to, kas tiek paātrināts.
Iebūvēts Grafana informācijas panelis
Komplektā iekļauta Grafana instance plus Prometheus eksportētājs parāda kešatmiņā saglabāto vaicājumu skaitu, trāpījumu biežumu un replikācijas aizkavi no brīža, kad steks tiek palaists.
Lasīšanas caurlaidības mērogošana uz āru
Lielas lasīšanas darba slodzes izmanto Readyset atmiņu, nevis pārslogojot primāro datubāzi, tādējādi atbrīvojot augšupējo sistēmu, lai tā varētu apstrādāt rakstīšanas un analītikas pieprasījumus.
Postgres un MySQL paritāte
Viens binārais fails atbalsta abus dzinējus, tāpēc tiek piemērota tā pati kešatmiņas darbplūsma neatkarīgi no tā, vai tava lietojumprogramma sazinās ar PostgreSQL vai MySQL.
Kāpēc izmantot Readyset pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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