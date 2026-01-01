Izvietot Ghostfolio ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēts atvērtā koda finanšu pārvaldības panelis investīciju izsekošanai akcijās, ETF un kriptovalūtās.
Izvēlies Ghostfolio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ghostfolio
Ghostfolio ir atvērtā koda personīgo finanšu informācijas panelis, kas apvieno tavu investīciju portfeli dažādās aktīvu klasēs — akcijās, ETF, kriptovalūtās un citur — vienā vienotā skatā. Tas nodrošina detalizētu veiktspējas analīzi, laika svērtu atdevi un reāllaika tirgus datus, nesūtot tavus finanšu datus trešo pušu pakalpojumiem.
Ghostfolio pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār sensitīvu finanšu informāciju. Šī izvietošana ietver PostgreSQL noturīgai datu glabāšanai un Redis kešatmiņai, nodrošinot ātrus portfeļa aprēķinus un uzticamu veiktspēju tavam darījumu vēsturei pieaugot.
Ghostfolio galvenās iespējas
Daudzaktīvu izsekošana
Uzraugi akcijas, ETF, kriptovalūtas, obligācijas un alternatīvos aktīvus vienā vienotā portfeļa informācijas panelī.
Veiktspējas analītika
Detalizēti laika svērtās atdeves rādītāji, iekšējā atdeves likme un gada veiktspējas rādītāji palīdz tev novērtēt tavus ieguldījumu lēmumus.
Privātums – prioritāte
Visi finanšu dati paliek tavā serverī — nav trešo pušu mākoņpiekļuves tavam portfelim vai darījumu vēsturei.
Dividenžu uzskaite
Uzraugi dividenžu ienākumus un izmaksas visos turējumos, izmantojot ienākumu atskaites un ienesīguma aprēķinus.
CSV imports
Importē darījumus no CSV failiem un dažādām brokeru platformām, lai ātri pievienotu tavu esošo portfeļa vēsturi.
Kāpēc izmantot Ghostfolio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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