Izvieto Squidex ar viena klikšķa instalāciju.
API-pirmā bezgalvas CMS ar GraphQL un REST API satura piegādei jebkurā kanālā vai priekšgalā.
Izvēlies Squidex VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Squidex
Squidex ir atvērtā koda bezgalvas CMS, kas atklāj tavu saturu, izmantojot REST un GraphQL API, ļaujot jebkuram priekšgalam — tīmekļa lietotnēm, mobilajām lietotnēm vai servera puses sistēmām — iegūt saturu bez piesaistes konkrētam renderēšanas slānim. Satura shēmas tiek definētas Squidex lietotāja saskarnē ar pilnu atbalstu atsaucēm, resursiem, lokalizācijai un validācijas noteikumiem.
Pašmitināšana Squidex uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār to, kur saturs tiek glabāts un kas tam var piekļūt. Atšķirībā no SaaS bezgalvas CMS platformām, kas iekasē maksu par API izsaukumu vai lietotāju, pašmitinātai instancei nav lietošanas ierobežojumu un tā saglabā visus satura datus tavā infrastruktūrā.
Squidex galvenās iespējas
GraphQL un REST API
Vaicā un piegādā saturu gan caur GraphQL, gan REST galapunktiem, lai jebkura priekšgala sistēma to varētu izmantot bez pielāgotiem adapteriem.
Elastīgas satura shēmas
Definē satura veidus ar pielāgotiem laukiem, validācijas noteikumiem, atsaucēm un ligzdotām komponentēm, izmantojot vizuālo shēmas redaktoru.
Aktīvu pārvaldība
Augšupielādē, organizē un pārveido attēlus un failus tieši Squidex, izmantojot izmēra pielāgošanas un apgriešanas operācijas, kas iebūvētas resursu konveijerā.
Daudzvalodu saturs
Saturu var modelēt ar iebūvētu lokalizācijas atbalstu, lai katrs lauks varētu ietvert tulkojumus katrai konfigurētajai lokalizācijai.
Lomu piekļuves kontrole
Piešķir redaktoriem, izstrādātājiem un ārējiem klientiem dažādus atļauju līmeņus katrai lietotnei, shēmai vai satura tipam.
Kāpēc izmantot Squidex pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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